Light & shadow, recensione – farsi strada nell’oscurità

Light & Shadow è un titolo gratuito di Steam che ci porterà in un viaggio per combattere l’oscurità, realizzato con la collaborazione di professionisti e artisti.

Light & Shadow è un gioco gratuito di genere platform 2D presente su Steam in cui abbiamo come protagonista Po, un “fantoccio” che assomiglia ad un’ombra. Dovremo farci strada in diversi livelli in un mondo grigio, oscuro, metafora della stessa esistenza umana.

Le cutscene presenti sono dei veri spettacoli di marionette, il titolo ha visto la collaborazione di Shadowland Theatre e dell’artista Sequoia Erickson. Po è infatti ispirato dallo spettacolo “Po’s climb“, un vero e proprio spettacolo di marionette d’ombra, visibile qui.

Po osserva una stella colorata cadere vicino ad una foresta e, incuriosito, inizia il suo viaggio. Questo titolo è un’esperienza particolare, legata a tematiche importanti come l’ansia e la depressione. Di fatto durante il gioco dovremo raccogliere note musicali colorate per non incorrere nel “game over”: se non se ne raccolgono abbastanza in tempi relativamente brevi, uno sciame di insetti nero ci avvolgerà completamente.

Lo sciame di insetti è, infatti, una metafora della depressione (o dell’ansia): è come se il gioco volesse dirti di non rimanere fermo e cercare un po’ di colore nella tua vita, per non lasciarti travolgere dai sentimenti negativi. Infatti il fantoccio è legato a dei “fili”, così come lo sono le note musicali che si raccolgono, è come se la sopravvivenza del protagonista sia indissolubilmente legata alle note musicali; se rimane fermo e non cerca colore, luce, il protagonista morirà.

Light & Shadow: gioco o esperienza artistica?

Della durata di poche ore, il gameplay di Light & Shadow è estremamente semplice, il titolo si compone di diversi livelli e cinque biomi diversi (città, foresta, montagna ecc.). Dovremo saltare e raccogliere le note musicali, solo raccogliendole eviteremo il game over illustrato poco prima.

Il gioco è accompagnato da della musica che si fa via via più incalzante, su Steam infatti leggiamo “unique Layered Musical Health system“, non si tratta di canzoni casuali, ma di melodie appositamente studiate per la salute mentale. Questo titolo, infatti, è stato realizzato grazie alla collaborazione di professionisti.

A volte, dietro ai titoli apparentemente più “insignificanti” dal punto di vista puramente ludico, si nascondono in realtà collaborazioni artistiche e studi molto importanti, Light & Shadow ne è un esempio: il videogioco può unire non solo l’arte del teatro o del cinema, ma anche studi ed esperienze legate alla salute mentale. A fine gioco, infatti, apparirà una schermata con informazioni utili e numeri da contattare per chi soffre di depressione e ha bisogno di aiuto.

In conclusione, la longevità di un titolo non ne caratterizza la validità, Light & Shadow è un gioco troppo corto per fare una recensione dettagliata ma, se volete provare un’esperienza gratuita che sia diversa dalle “solite”, allora potete dare una chance a questa piccola marionetta fatta d’ombra.