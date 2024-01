Marvel Snap: Stormbreaker a me!

Come già annunciato dall’articolo sul pass di Marvel Snap di gennaio: questo martedì 30 alle ore 20 uscirà l’ultima carta di questo mese. Una creazione degna di portare il Mjolnir. Beta Ray Bill porterà un’arma di distruzione di massa all’interno di Marvel Snap! La Stormbreaker!

Ora però andiamo ad analizzare questa nuova carta:

Beta Ray Bill

Descrizione:

Beta Ray Bill (Costo: 4, Potenza: 6): Alla Scoperta: mischia Stormbreaker nel tuo mazzo.

Descrizione:

Stormbraker (Costo: 0, Potenza: 1): Alla scoperta: raddoppia il potere di Beta Ray Bill

L’effetto delle due carte è chiarissimo. È la versione nuova e migliorata di Thor. Quindi i mazzi sono presto fatti. Semplicemente prendete ogni deck in cui si trova per l’appunto il Dio del Tuono e aggiungeteci Beta Ray Bill.

Ovviamente in combo con carte come Jane Foster, Wong e magari con la nuova carta Grandmaster! Per raddoppiare 2 volte la potenza di Beta!

Ma chi è Beta Ray Bill?

Beta Ray Bill, conosciuto anche come Beta Ray Thor, è un personaggio immaginario dei fumetti. Creato da Walter Simonson, pubblicato dalla Marvel Comics. La sua prima apparizione avviene in The Mighty Thor (vol. 1) n. 337 nel novembre 1983.

Beta Ray Bill è un Supereroe creato dai Korbiniti. Una pacifica razza aliena. In passato avevano perso il loro pianeta a causa del demone Surtur. Gli scienziati pertanto radunarono i combattenti più valorosi e fusero le loro anime in un corpo costruito artificialmente. Beta Ray Bill vagò insieme al “Skutteblut”, una nave spaziale dotata di un’intelligenza artificiale. Alla ricerca di un nuovo pianeta abitabile per il suo popolo. Beta Ray Bill giunse in una zona dello spazio sorvegliata dallo S.H.I.E.L.D., i quali, preoccupati, inviarono Thor. Beta Ray Bill lo scambiò per un demone che aveva attaccato la sua razza. Skutteblutt atterrò sulla terra per cercare qualcuno che la potesse riparare ma, quando atterrarono, Beta Ray Bill venne circondato dagli agenti dello S.H.I.E.L.D. Sollevando il martello di Thor, ottenne immediatamente la forza di Thor e altri suoi poteri.

Poteri e abilità

Beta Ray Bill detiene tutti i poteri di Thor, difatti il suo martello mistico, Stormbreaker, venne forgiato da Odino e possiede tutte le abilità del Mjolnir. Gli permette di controllare a proprio piacimento i fenomeni atmosferici, come turbini, fulmini e tempeste, di incanalare energia nel potente raggio God Blast, di aprire portali e varchi magici che lo conducano ovunque esso desideri, amplificando la sua forza fisica. È capace di volare a grandissime velocità (può addirittura volare alla velocità della luce) e ha un notevole fattore di guarigione; infatti, guarisce in pochi minuti dalle ferite che subisce (ed è molto difficile ferirlo essendo il suo corpo molto resistente). Come gli dei Asgardiani è immune agli effetti dell’invecchiamento rendendolo effettivamente immortale.

Ha inoltre la stessa abilità nel combattimento del Dio del Tuono, tant’è che è riuscito a battere Thor, quando i due non avevano i martelli incantati. I suoi livelli di forza e resistenza, privi dello Stormbreaker, sono equivalenti o di poco superiori a quelli di Thor quando non impugna il Mjolnir. Può resistere ai più terribili attacchi, ed in passato, con un espediente, è stato perfino in grado di ferire Galactus.