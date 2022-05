Playerz: In Arrivo La Nuova Serie Firmata Got Game

PlayerZ è pronta per arrivare su Got Game, il primo canale italiano dedicato ai gamer. Samsung TV Plus tramite questo nuovo canale incentrato sul mondo dei videogiochi, amplia il proprio catalogo. Infatti, Got Game si è addentrato nella produzione di un prodotto originale di fiction intitolato PlayerZ. Il prodotto in questione è firmato dai registi Matteo Branciamore (noto per aver interpretato Marco Cesaroni nella serie televisiva I Cesaroni) e Giorgio Croce Nanni. Si tratta di una sketch comedy di dieci episodi, in cui al centro ci sono la vita dei due vicini di casa Marco (17 anni) e Ludovico (21 anni).

Ciò che accomuna i due giovani è la passione per i videogame e la volontà di riuscire a realizzare il sogno di diventare streamer professionisti. I due decidono quindi di allestire una stanza da gaming nella mansarda dei genitori di Marco, per poter aprire un canale Twitch e addentrarsi nell’impresa di realizzare il loro sogno. Tramite PlayerZ, Matteo Branciamore e Giorgio Croce ci fanno entrare nella vita di due ragazzi appartenenti alla generazione Z, assistendo alle loro vicende, il tutto mentre giocano ai videogiochi.

Come detto precedentemente, la visione di PlayerZ è possibile sul canale Got Game disponibile su Samsung TV Plus. Quest’ultimo è il primo servizio gratuito in streaming televisivo basato su canali on demand trasmessi su TV via Internet. Il servizio FAST/AVOD in questione ha deciso quindi di allargare la sua offerta proponendo la prima fiction dedicata ai gamers.