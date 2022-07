She Hulk, non ci saranno solo risate

Il recente trailer di She Hulk attorney at law, ci ha mostrato molte scene divertenti: in primis quella nella quale, She Hulk mostra di essere molto più forte del cugino, Professor Hulk o quella dove il fisico della super eroina verde, viene considerato il fisico ideale.

Ma She-Hulk non sarà solo commedia, ha detto Kat Coiro, la Co-regista dello show, durante il Comic-on tenutosi poco tempo fa a San Diego:

ci saranno alcune grandi sorprese in arrivo, riguardo la quarta parete

La rottura della quarta parete accade per la prima volta nel caso del MCU e di Disney+. La rottura della quarta parete è un espediente usato dai film e dalle serie tv per coinvolgere di più il pubblico, in quanto un personaggio prende coscienza di se stesso e del pubblico creando un collegamento e rendendolo suo complice. Un esempio a tema Disneyniano può essere quello ne “Le follie dell’imperatore” quando Kronk, dice “Bella domanda, se lo stanno chiedendo tutti in sala”.

La attrice protagonista, Tatiana Maslany nel ruolo della avvocatessa Jennifer Walters/She Hulk, ha aggiunto, riguardo la quarta parete che

E’ anche un modo divertente per coinvolgere gli spettatori. Loro entrano già nell’universo MCU e l’interazione con i personaggi è una cosa divertente

Attendiamo di vedere come sarà questa interazione con noi spettatori quando She Hulk sarà disponibile alla visione il 17 agosto.