The Last Of Us 1×05, Recensione – Endure And Survive

Siamo giunti al quinto episodio di The Last Of Us, ovvero al giro di boa per il nuovo prodotto televisivo di HBO.

The Last Of Us è giunto al quinto appuntamento settimanale lo scorso venerdì 10 febbraio, con un’uscita anticipata in vista del NFL Superbowl. Siamo arrivati al giro di boa per il prodotto televisivo firmato da HBO e distribuito in Italia da SkyTV e sulla piattaforma di streaming NowTV.

In un certo senso possiamo già iniziare a tirare alcune somme di questa trasposizione televisiva.

The Last Of Us è stata, finora, osannata soprattutto per la sua capacità di essere un prodotto fedele alla controparte videoludica omonima. Non soltanto nella rappresentazione di alcune scene, ma anche alla caratterizzazione dei due protagonisti: Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey).

Bella ramsey e pedro pascal

Se all’inizio le scelte del casting hanno fatto storcere il naso ai più, col passare degli episodi si è potuto constatare quanto queste siano state fatte egregiamente. I due protagonisti hanno avuto la capacità di saper interpretare alla perfezione le fragilità dei propri personaggi e di creare quel feeling che ha saputo attirare prima il videogiocatore e poi lo spettatore.

Nell’episodio precedente, Joel ed Ellie erano arrivati a Kansas City, dove un gruppo di cacciatori ha teso loro un’imboscata. I due trascorrono la notte in un edificio abbandonato, costretti a nascondersi poiché il gruppo guidato da Kathleen è spietato e li sta cercando incessantemente.

Se c’è una cosa che lo spettatore ha già capito del mondo post-apocalittico di The Last Of Us è che la tranquillità non perdura mai a lungo. Dopo aver saputo deliziare lo spettatore con un momento carinamente simpatico tra i due protagonisti, questi si svegliano con una brutta sorpresa e facendo conoscenza con due personaggi cult dell’omonimo videogioco: Henry (Lamar Johnson) e Sam (Keivonn Woodard).

Keivon woodard e lamar johnson

The Last Of Us: Resistere e Sopravvivere

Partiamo subìto col dire che anche nell’episodio 1×05 di The Last Of Us alcune scene sono state trasposte in maniera fedele rispetto alla controparte videoludica. Non tutte, ovviamente.

Anche in quest’appuntamento settimanale, è possibile vedere la mano di Craig Mazin (conosciuto già per la nota serie tv Chernobyl). Nel videogioco, i cacciatori erano soltanto dei nemici che ostacolavano il cammino di Joel ed Ellie, ma non avevano una vera e propria caratterizzazione. Nella serie tv, invece, vi è una gerarchia ben chiara: Kathleen (Melanie Lynskey) è all’apice della piramide di comando e i suoi sottoposti la seguono imperterriti in ogni sua scelta. Soprattutto Perry, interpretato da Jeffrey Pierce (voce di Tommy nel videogioco), si dimostra essere un compagno fedele fino a compiere l’estremo gesto di sacrificarsi pur di salvarla.

Melanie lynskey e

La gerarchia dei cacciatori non è l’unica novità presentata all’interno dell’episodio 1×05 di The Last Of Us.

Nella sequenza iniziale si vede un flashback con protagonisti i due fratelli Henry e Sam. Neil Druckmann (vice-presidente della Naughty Dog) ci presenta, per la prima volta, il passato di questi due personaggi aumentandone la caratterizzazione.

Si viene ancora di più a presentare una sorta di parallelismo tra la storia di Henry e Sam con quella di Joel ed Ellie. Entrambi gli uomini hanno il compito di portare in salvo i loro compagni più piccoli di età: Joel perché Ellie potrebbe essere la chiave mancante nel concepire un vaccino o una cura salvezza dell’umanità; Henry perché vuole proteggere il fratellino Sam ad ogni costo.

Forse è proprio per questo motivo che il protagonista di The Last Of Us, in un primo momento si mostra scontroso e poco amichevole verso Herny. Successivamente, però, quando ne conosce la storia passata e le motivazioni, che lo hanno portato a compiere un gesto orribile nei confronti del fratello di Kathleen, lo accoglie a braccia aperte nel viaggio che lo porteranno verso Tommy nel Wyoming.

Gli infetti, i bambini e “Super Sam”

Le differenze non finisco qui. Molto probabilmente i fan sfegatati della controparte videoludica non avranno visto di buon occhio il cambiamento che è stato effettuato per il personaggio di Sam. Il bambino è, innanzi tutto, molto più giovane d’età e poi è stato reso sordomuto.

Se avete ascoltato il podcast ufficiale della serie tv, presentato da Troy Baker (voce di Joel nel videogioco), che vede ospiti regolari Neil Druckmann e Craig Mazin, allora sicuramente avrete compreso fino in fondo la scelta di voler modificare quest’aspetto del giovane ragazzo.

Keivonn woodard e bella ramsey

Purtroppo, in The Last Of Us questa scelta non viene propriamente giustificata né quantomeno esaltata nella narrazione. Si trapela, quindi, una voglia di voler fare dell’inclusività il messaggio fondamentale.

Keivonn Woodard è stato magistrale in quest’episodio. Lo spettatore riesce ad entrare subìto in empatia con questo personaggio, avendo immediatamente una voglia di proteggerlo e salvarlo da quel mondo ormai fin troppo contaminato dal Cordyceps.

Melanie lynskey

I bambini sono i veri protagonisti dell’episodio 1×05 di The Last Of Us. Sam ed Ellie riescono ad entrare immediatamente in sintonia. Due bambini, che non hanno conosciuto il mondo prima dell’infezione, si ritrovano ad affrontare insieme una parte del viaggio che li potrebbe portare verso la salvezza. Sam ha già conosciuto la sofferenza ed è stato salvato dal fratello Henry. Ellie ha già vissuto fin troppo per una ragazzina di quattordici anni.

Le scene in cui i due ragazzini giocano a calcio oppure ridono e scherzano leggendo uno dei loro fumetti preferiti restano impresse negli occhi dello spettatore. Siamo di fronte ad un altro aspetto di The Last Of Us, finora non trapelato negli episodi precedenti: l’innocenza dei bambini.

Il bloater di the last of us

Un po’ come durante il terzo episodio di The Last Of us, anche in quest’appuntamento settimanale Neil Druckmann e Craig Mazin hanno voluto raccontare un’intera storia per poi chiuderla con un tragico epilogo narrativo.

Per chi ha già giocato la controparte videoludica, il finale dell’episodio era preannunciato. Al tempo stesso, però, ci si aggrappa alla speranza che magari in questa trasposizione le cose andranno differentemente. Purtroppo, con l’agguato degli infetti si capisce immediatamente che non sarà così.

“Kids die all the time, Henry”

Kathleen è riuscita a raggiungere Henry. Siamo ormai allo scontro finale di quest’episodio di The Last Of us tra i due: lei è intenzionata ad ucciderlo dopo aver sofferto fin troppo a lungo per la morte di suo fratello. Henry era ad un passo dalla salvezza per sé stesso e soprattutto per suo fratello.

Il giovane uomo si trova inerme davanti alla donna ed è pronto ad affrontare il proprio destino, facendo promettere ad Ellie che avrebbe dovuto portare in salvo il fratellino.

In The Last Of Us, ci sono dei protagonisti silenziosi pronti ad attaccare e sconvolgere le vite dei protagonisti: gli infetti. La scena d’azione che segue è perfetta sotto ogni punto di vista. Si riesce a cogliere il pathos dei protagonisti, con la paura di non riuscire a sopravvivere oppure quella di Joel di non riuscire a salvare Ellie con il suo fucile da cecchino.

Il triste epilogo è dietro l’angolo.

La morte di Henry e Sam è una sequenza sconvolgente, che lascia lo spettatore a bocca aperta. Anche al fan del videogioco non resta altro che osservare inerme, rivivendo le stesse emozioni come la prima volta.

Come preannunciato da Kathleen, il mondo contaminato dal Cordyceps non risparmia nemmeno i bambini. Sam è infetto ed attacca una sconvolta Ellie, che ha cercato in tutti i modi di salvare il suo giovane amico. Ne consegue un momento straziante in cui si percepisce tutto il dolore del fratello Henry nell’aver perso l’unica persona per cui ha valso la pena vivere fino a quel momento.

Henry e sam

Ancora una volta Joel ed Ellie sono alle prese con tutte le emozioni che si attraversano dopo una perdita così importante. Ancora una volta, non possono perdere tempo perché la strada verso il Wyoming è ancora lunga.

L’appuntamento è per lunedì 20 febbraio con un nuovo episodio, intitolato “Left Behind”.