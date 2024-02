True Detective 4×03, Recensione: il mistero si infittisce

Siamo arrivate alla terza puntata di True Detective: Night Country, quindi a metà di questa quarta stagione. La trama si delinea sempre di più, così come il background dei personaggi, lasciando che il soprannaturale diventi un vero e proprio protagonista (qui la recensione del secondo episodio). Nonostante le polemiche di Nic Pizzolatto e lo scontro con la showrunner Issa Lopez, vediamo insieme cosa è successo nello scorso episodio.

True Detective: la trama dell’episodio 3

In questa puntata ci viene spiegato il motivo per cui tra Danvers e Navarro non scorre buon sangue. Entrambe hanno lavorato al caso dell’omicidio/ suicidio di William Willer, non riuscendo a salvare la ragazza e uccidendo il colpevole.

Ancora una volta Ennis si conferma un luogo esoterico, dove il confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti è sempre più sottile. Infatti, Anders, uno dei ricercatori ancora in vita, si è risvegliato e, in ospedale, impossessato, dice a Navarro che sua madre la sta aspettando.

Anche il caso di Annie si svela lentamente: grazie a un video girato poco prima di essere uccisa, la ragazza appare in una caverna ghiacciata mentre qualcuno la sta per aggredire, terminando il filmato con grida di terrore.

Polemiche e scontro social: Pizzolatto VS López

Come sappiamo Nic Pizzolatto è il creatore della serie originale e nonostante sia presente anche nella quarta stagione in veste di produttore esecutivo, sui suoi social si è discostato da Night Country.

“Certamente non ho avuto alcun input su questa storia o qualsiasi altro aspetto della serie, che è molto diversa dalle mie serie, quasi una reinvenzione. Non potete biasimarmi.”

La risposta della Lopez, produttrice, showrunner e regista di True Detective: Night Country è stata:

“Credo che ogni narratore abbia un rapporto molto specifico, peculiare e unico con le storie che crea, e qualunque siano le sue reazioni, ha diritto ad averle. Personalmente ho scritto questa serie con profondo amore per il lavoro che ha realizzato Pizzolatto e per le persone che hanno amato le sue stagioni.“

Nonostante questo scontro, la quarta stagione continua a tenerci con il fiato sospeso, incollati allo schermo, trascinandoci negli abissi ghiacciati del mondo soprannaturale di Ennis.