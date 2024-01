True Detective 4×02, Recensione: sotto il ghiaccio

True Detective: Night Country continua e il mistero si infittisce sempre di più. Se la prima puntata (trovate qui la nostra recensione) doveva porre le basi e catturare lo spettatore lasciandolo con il fiato sospeso, il secondo episodio deve fungere da raccordo. Entriamo nel vivo della storia e il nostro rapporto con i personaggi si consolida.



Ecco perché ci sono vari momenti di introspezione psicologica che ci permettono di instaurare un rapporto più stretto con le protagoniste femminili, senza dimenticare i momenti di tensione alla base della serie. La nostra attenzione è stata catturata, il ritmo rallenta e il disegno della storia si completa puntata dopo puntata.

La trama dell’episodio 2

Si riparte proprio dal cliffhanger del primo episodio. I corpi degli esploratori trovati sotto la neve, vengono alla luce. In totale ci sono 6 cadaveri su 8. Si scopre però che uno degli uomini è ancora in vita e viene portato in ospedale. Gli altri corpi, prima di procedere con l’autopsia, devono essere “scongelati”. L’insieme dei cadaveri ghiacciati vengono portati in una palestra di hockey. L’immagine di questo ammasso è di forte impatto, in inglese è stata resa con il termine “corpsicole” (corpse, cadavere e popsicle, ghiacciolo).



L’indagine prosegue e l’attenzione si sposta su Raymond Clark, esploratore ancora disperso, e sulla misteriosa spirale tatuata che sembra collegare questo caso alla morte di Annie K. Anche il secondo episodio si chiude infatti con un colpo di scena: Clark probabilmente è ancora vivo.

C’è un collegamento con True Detective 1?

In questo secondo episodio di True Detective: Night Country, emergono alcuni dettagli che sembrerebbero collegare questa stagione con la prima. Prior e Danvers parlano di una società di finanziatori della Tsalal di nome Tuttle. Questo termine dovrebbe essere un campanello d’allarme per i fan della serie in quanto il culto di Tuttle era al centro dell’indagine condotta da Rustin e Martin.

Un altro elemento da non sottovalutare è il personaggio di Travis, amante di Rose malato e morto suicida. Travis potrebbe essere il Travis Cohle, padre di Rustin (Matthew McConaughey), che sappiamo essere originario dell’Alaska.

Probabilmente capiremo di più nei prossimi episodi; per adesso questi collegamenti rendono ancora più avvincente una trama di per sé già travolgente.