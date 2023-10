Gen V 1×06, Recensione: il cameo più atteso e nuove rivelazioni

Continua su Prime Video la serie Gen V con l’episodio 6: “Jumanji“. Una puntata che ci regala finalmente il cameo di un personaggio molto atteso e in aggiunta fa luce su molte vicende rimaste in sospeso sui giovani super. Un episodio carico di rivelazioni e che ci porta a fare un viaggio tra i ricordi dei ragazzi e dei loro sensi di colpa.

Gen V: il ritorno di Soldatino!

Se c’è un personaggio che ha conquistato il pubblico nell’opera originale, quello è sicuramente Soldatino (Soldier Boy nella versione statunitense). Nella terza stagione di The Boys abbiamo fatto la conoscenza del tanto amato personaggio e ora è finalmente tornato in tutto il suo splendore. La presenza di Soldatino (interpretato da Jensen Ackles), tuttavia, risulta in questo episodio breve e per niente rilevante. Serve più che altro a dare alla serie di Gen V una buona dose di Fan service per catturare l’interesse degli spettatori. C’è da dire però che la sua apparizione è dovuta a Cate che lo ha conservato nelle sue memorie come la sua più grande cotta.

Soldatino in una scena dell’episodio

Intrappolati nella mente di Cate

Dopo gli avvenimenti del quinto episodio, i giovani super si sono visti intrappolati nella mente di Cate che, involontariamente, li ha rinchiusi nelle sue memorie. In queste circostanze, gli studenti verranno messi alla prova e vedremo, infatti, ciascuno di loro scavare nei propri ricordi più intimi. All’interno di questo sesto capitolo siamo testimoni delle nuove e importanti rivelazioni che coinvolgono direttamente i giovani super, facendo finalmente chiarezza sulle vicende che ancora mancavano nella trama. Un viaggio il loro che li metterà l’uno contro l’altro ma che infine li unirà più che mai verso un unico obiettivo.

I giovani super intrappolati nella mente di Cate

Un nemico in comune

Già dai primi episodi, Shetty si è mostrata a tutti gli effetti la mente maestra, nonchè la principale minaccia per i giovani super e del college in generale. Il suo ruolo antagonico ha scatenato scompiglio e instabilità nelle mente dei giovani protagonisti. Gli studenti, come si è visto più volte, sono facilmente manipolabili, emotivamente almeno. Fra tutti gli studenti, Cate è sicuramente quella che ne ha maggiormente risentito. Il passato di quest’ultima e i suoi ricordi, hanno dato modo di confermare la spietata mentalità di Shetty e dei suoi spregievoli obiettivi verso la nuova generazione. A fine episodio Indira è arrivata ad una svolta sulle sue ricerche per contrastare i superpoteri dei super.