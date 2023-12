Le migliori serie tv di Natale da vedere ora in streaming

Non ci sono solo i film di Natale per entrare nell’atmosfera delle feste, ma anche tanti prodotti seriali a tema. Vediamo insieme, allora, quali serie tv di Natale vedere in questo periodo e dove trovarle.

Odio il Natale

Quante volete vi siete ritrovati a Natale, alla cena con i parenti, a dover rispondere a domande scomode come “quando ti laurei?” e “ma il fidanzato/a?”.

Proprio a quest’ultima domanda, la nostra protagonista, Gianna, non ha una risposta. Nonostante abbia un lavoro da infermiera che ama molto e sia felice di essere single a 30 anni, non fa altro che ricevere questa domanda. Gianna comincia, quindi, dal primo dicembre a cercare colui da presentare alla famiglia.

Questa divertente serie romantica, con due stagioni, è disponibile su Netflix e qui potete leggere la recensione della seconda stagione.

Hawkeye

Questa vi sembra una scelta strana per una serie tv di Natale? Niente affatto: la serie con protagonista il nostro Occhio di Falco è infatti ambientata in una New York tutta addobbata per le feste.

In questa serie piena di azione, troviamo Occhio di Falco alle prese con i vecchi nemici del passato dell’organizzazione di Ronin e all’inizio del suo rapporto con Kate Bishop, che presto diventerà la prossima Occhio di Falco.

La serie Marvel, che regala un’atmosfera Natalizia densa di azione, potete trovarla su Disney Plus.

With love

Lily e Jorge Diaz si ritrovano a dover discutere della loro ricerca amorosa con la loro famiglia, nel periodo più complicato dell’anno per questo argomento: le feste di Natale!

I due fratelli non solo dovranno sopportare le critiche della famiglia, ma dovranno anche sostenersi a vicenda con l’andare avanti della serie dove, oltre al Natale, vedremo la festa di San Valentino ed il giorno del Ringraziamento.

With Love è disponibile su Prime Video.

Nuovo Santa Clause Cercasi

Ora disponibile con la sua seconda stagione, Nuovo Santa Clause Cercasi potrebbe ricordare ai più la celebre saga cinematografica Santa Clause, ed infatti è proprio a questa saga che la serie tv si ispira.

Sono passati ben 16 anni dagli eventi di Santa Clause è nei guai, e il nostro Babbo Natale, Scott Clavin (Tim Allen), sta per andare in pensione. Per questo motivo, in questa serie cercherà il suo degno successore, cosa che non è affatto facile!

Nuovo Santa Clause cercasi è disponibile su Disney Plus.