Mineko’s Night Market, Recensione: tra leggende e gatti da salvare

Mineko’s Night Market è un videogioco sviluppato da Meowza Games e pubblicato da Humble Games per Windows e Switch, da pochi giorni presente su Xbox Game Pass.

Si tratta di un titolo che richiama la cultura giapponese, un vero e proprio inno d’amore alle tradizioni nipponiche.

Lo stile di disegno, quindi la direzione artistica, è forse l’elemento che più colpisce l’occhio del giocatore, chiaramente ispirato all’arte giapponese.

Il titolo inizia narrando la leggenda del gatto Nikko, il sacro gatto del Sole protettore degli abitanti, portatore di prosperità, però infine cacciato dagli abitanti del villaggio, che tornò alla povertà.

Noi impersoniamo una ragazza di nome Mineko, appena trasferita con il padre, e con lei sveleremo i misteri del villaggio, scoprendo nuove aree e manufatti legati a Nikko.

Sentirsi a casa: i primi passi con Mineko

Arriveremo quindi in questo villaggio dall’aria colorata e pittoresca, tuttavia anche poco popolato.

Molti degli abitanti sono andati via e diverse aree sono in stato di abbandono, ma nonostante questo conosceremo subito Bobo, il primo amico di Mineko.

Verremo trascinati davanti a degli uomini in giacca e cravatta, i “nemici” di questo titolo che, per motivi misteriosi, imprigionano i gatti e hanno preso il totale controllo dell’isola.

Dopo una sequenza caratterizzata da un inseguimento, Mineko cade nel fiume e viene salvata da una grande figura con delle orecchie.. forse Nikko?

Così inizia il gioco, alla scoperta dei misteri della divinità felina, mentre si cerca di ridare vita al villaggio, tramite diversi elementi, come il Night Market del sabato.

La mamma di Bobo ci regalerà un banco da lavoro per creare oggetti da rivedere, iniziando così il nostro business. Per esempio, il kokedama, tipico della tradizione nipponica.

Il Night Market è un mercato notturno allestito dagli abitanti solo il sabato sera, ma non è solo un mercato: verremo invitati a partecipare a degli eventi!

Più venderete e guadagnerete soldi, più il livello del Night Market aumenterà, questo comporterà dei miglioramenti nell’allestimento e nelle attività.

Scoprire dove si cela Nikko, creare, rivendere oggetti e migliorare l’isola, ecco le attività principali che farete con Mineko (e Bobo).

Questo titolo ricorda molto gli intrecci delle fiabe, ed è capace di farci immergere nella cultura giapponese in modo elegante e piacevole, strizzando l’occhio all’elemento fantastico.

L’amicizia, la famiglia, la capacità di godere delle semplici cose, questi sono alcuni degli elementi più gradevoli della storia e del messaggio di Mineko’s Night Market.

Le incertezze del gameplay: le criticità di Mineko’s Night Market

Come abbiamo spiegato, Mineko creerà tanti oggetti e scoprirà nuove aree che dovrà liberare dai loschi uomini in cravatta, salvando i gatti: le fasi stealth, in questo caso, sono simpatiche e piacevoli.

Con l’alternarsi delle stagioni, i fiori e gli oggetti realizzabili cambieranno, purtroppo il menù di gioco è poco intuitivo e macchinoso da usare.

Si può selezionare un oggetto alla volta, inoltre non vi è nessuna spiegazione su come ricavare molti degli ingredienti e materiali che servono per creare un oggetto.

Inoltre, gli abitanti del villaggio vi faranno delle richieste per degli oggetti, di cui però il menù non vi lascia promemoria e, spesso, è facile dimenticarsi chi ci ha chiesto cosa.

Aumentare l’amicizia con gli abitanti vi darà nuove ricette, ma raggiungere il massimo del rapporto con loro, non vi darà nessun particolare premio.

Sbloccando nuove aree le stagioni avanzeranno, ponderate le vostre scelte sui materiali da raccogliere e fate sempre attenzione alla stamina di Mineko, anche lei può stancarsi!

Certamente le attività da fare ci sono, ma con il tempo il gameplay rischia di essere ripetitivo e poco variegato, con giornate che tendono a diventare tutte uguali.

I personaggi principali sono ben caratterizzati, mentre gli abitanti molto meno, risultando in quest secondarie piuttosto simili tra loro.

Se non sapete a cosa giocare e avete un abbonamento Game Pass, Mineko’s Night Market potrebbe essere un titolo rilassante e gradevole da giocare, pur con i suoi limiti.