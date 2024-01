Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo 1×05, Recensione

È uscita su Disney+ la quinta puntata di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo. Vediamo insieme se la serie tv tratta dall’omonimo romanzo per ragazzi riesce a mantenere un livello alto anche in questo nuovo episodio.

Trama di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo 1×05

Percy è stato salvato da suo padre, Poseidone, ed è pronto a tornare dai suoi compagni di avventura. I due amici, Annabeth e Grover, si trovano davanti le tre moire, ad indicare che, presto, uno dei tre morirà. Dopo essersi ricongiunti con Percy, sono pronti a proseguire la loro avventura, non prima di essere bloccati per strada da Ares.

Il dio della guerra ha bisogno dell’aiuto dei tre ragazzi per recuperare il suo scudo, perso nel parco giochi di Efesto. Annabeth e Percy dovranno recuperare lo scudo così da avere un passaggio verso gli inferi, una volta restituito al dio della guerra ciò che è suo. Grover invece, ostaggio di Ares, potrà utilizzare le sue capacità da satiro per estorcere al dio informazioni riguardo al ladro di fulmini.

I personaggi secondari

Se, come detto anche nelle altre recensioni, i tre ragazzi protagonisti, sono molto talentosi e perfetti per i loro ruoli, gli attori che danno vita ai personaggi secondari, che abbiamo visto fin ora, sono il vero punto forte di questo cast.

Il personaggio di Ares, caratterizzato egregiamente, è interpretato da Adam Copeland, che chi segue la WWE conoscerà sotto lo pseudonimo di Edge. Il wrestler è perfetto per ricoprire questo ruolo. La sua espressività ci mostra a pieno la crudeltà del dio della guerra, senza far mancare momenti di forte ironia. Non c’è niente da fare, il mondo del wrestling continua ad arricchire il cinema americano con degli attori di tutto rispetto.

Una nota positiva anche per Timothy Omundson, che veste i panni di Efesto. Per quanto questo personaggio non abbia un ampio screentime, riesce a colpire nel cuore dei due protagonisti e in quello degli spettatori.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo 1×05, una garanzia

Anche questo episodio è ben riuscito: bello da vedere, interessante e coinvolgente. Qui possiamo dare un altro sguardo agli effetti speciali e soprattutto alle scenografie. Il parco giochi di Efesto è bellissimo. La grafica scelta per illuminare le pareti con la storia di Efesto, riecheggia tanto al racconto dei Doni della Morte nella saga di Harry Potter. Una scena davvero carina, che può piacere soprattutto ai più piccoli. Belli anche i giochi di luce e buio in tutto l’episodio, ma nello specifico nel Luna Park.

Certo, i dialoghi potrebbero anche essere più interessanti, ma del resto si tratta di una serie tv fantasy che mira ai ragazzi. Vedremo come procederà nelle prossime puntate, ma ad oggi si può dire che, regia, fotografia e cast rendono questa serie tv piacevolissima da seguire.