Asus Rog Rapture GT6, Recensione – Straordinario router mesh

Nell’era dei sistemi Mesh, dove la plastica bianca monolitica regna sovrana, l’Asus Rog Rapture GT6 si distingue come uno straordinario router mesh. L’aspetto di questo dispositivo è sorprendente: sembra più un robusto piccolo PC da gioco personalizzato che un tradizionale router. Con le sue strutture angolari e irregolari e i loghi LED a matrice di punti pronti a brillare in qualsiasi colore desiderato, il GT6 non passa certo inosservato.

La scritta “Per coloro che osano” incisa sul lato di ogni unità conferisce un tocco audace al design. Il ROG Rapture GT6 rappresenta una combinazione tra l’approccio ZenWifi dell’azienda e i suoi router di gioco autonomi. È il primo sistema mesh in scatola pensato appositamente per i giocatori, ma probabilmente non sarà l’ultimo. Infatti, Asus lo ha pubblicizzato come “il primo sistema WiFi mesh ROG ottimizzato per i giocatori“ quando è stato annunciato nel agosto 2022.

Se sei alla ricerca di un sistema mesh Wi-Fi 6 affidabile con tutte le funzionalità di gioco integrate, allora l’Asus ROG Rapture GT6 potrebbe valerne la pena, nonostante il suo firmware ancora relativamente difettoso.

Ho avuto la possibilità di testare il GT6 e devo dire che ha superato tutte le aspettative. Dopo averlo sottoposto agli stessi test di velocità utilizzati per valutare i router Orbi ho notato qualcosa di interessante: il GT6 si è rivelato in alcuni casi migliore o allo stesso livello.

Asus Rog Rapture GT6: design e caratteristiche

L’Asus Rog Rapture GT6 è un router progettato specificamente per i giocatori che desiderano mostrare il proprio hardware. Si distingue per l’estetica accattivante, simile a quella dei router mesh, e si propone come una scelta ideale per le configurazioni di gioco più fantasiose. Il sistema mesh Asus GT6 è composto da due router identici che possono essere utilizzati sia come router principale che come unità satellite. Questa caratteristica permette una facile configurazione e assicura una connessione senza interruzioni all’interno della rete AiMesh di Asus.

Una delle peculiarità del GT6 è la presenza di una grande luce programmabile ROG RGB sulla parte anteriore del dispositivo, simile al modello GT-AXE1100. Tale illuminazione può cambiare colore e modello ed è sincronizzata tra il router e le unità satellitari. È possibile spegnere la luce su ciascuna unità se necessario. La parte superiore del GT6 presenta un design trasparente che consente di vedere le antenne e altre parti interne, anche se non sono presenti elementi decorativi luminosi.

Il focus del ROG Rapture GT6 è principalmente rivolto ai giocatori, tanto che sul lato del dispositivo troviamo incise le parole “For those who dare” insieme al logo “Join the Republic”. Inoltre, sul retro del dispositivo sono riportate le coordinate geografiche dell’ubicazione della fabbrica in Taiwan. Grazie al suo aspetto angolare e alla sua forma trapezoidale, il GT6 è pensato per essere esposto visibilmente durante eventi come LAN party o semplicemente per suscitare l’interesse e la conversazione degli ospiti. È disponibile sia in bianco che in nero.

In termini di dimensioni, il GT6 è leggermente più grande dei prodotti mesh meno potenti di Asus, misurando 6,9 x 6,8 x 3,1 pollici. Tuttavia, rispetto ai dispositivi Orbi 960, è significativamente più corto e piccolo del 50% circa. Purtroppo, mancano le staffe per il montaggio a parete che invece vengono vendute separatamente da Netgear per i suoi sistemi mesh.

Il GT6 utilizza una serie di nove antenne fisse che non possono essere sostituite o orientate singolarmente. Questo router sfrutta una banda da 2,4 GHz e due bande da 5 GHz per bilanciare dinamicamente il flusso di dati verso i dispositivi connessi alla rete. Inoltre, supporta canali dati a 160 MHz e beamforming per creare flussi ad alta velocità nel regno dei 2,4 GHz (2×2) e dei 5 GHz (4×4). Il throughput massimo raggiungibile è di circa 10.1 Gbps.

Per quanto riguarda le porte posteriori del GT6, troviamo un ingresso WAN da 2.5 Gbps (avrei preferito una porta da 10 Gbps) e tre porte Gigabit Ethernet downstream. Due delle porte LAN possono essere aggregate per ottenere prestazioni ottimali. Inoltre è presente una porta USB 3.0 che consente la condivisione del contenuto di un disco rigido esterno attraverso la rete. Il router dispone anche di un interruttore di alimentazione e il tasto di ripristino può essere utilizzato per l’aggiunta rapida dei dispositivi tramite il protocollo WPS (Wi-Fi Protected Setup).

Sebbene l’aspetto esteriore del GT6 possa non piacere a tutti, soprattutto coloro che preferiscono un design più discreto che si integri con l’arredamento della casa, è importante ricordare che i router funzionano meglio quando sono posizionati in modo visibile e senza ostacoli. Tuttavia, se si desidera una soluzione mesh Wi-Fi 6 più sobria, ci sono alternative.

Dal punto di vista hardware, ogni unità GT6 è un dispositivo AX10000 tri-band. La sigla “AX” indica la compatibilità con lo standard 802.11ax o Wi-Fi 6, mentre il numero “10000” fa riferimento alle velocità teoriche massime combinate delle bande a 2,4 GHz (574 Mbps) e delle due bande a 5 GHz (4804 Mbps ciascuna). Ogni unità GT6 presenta un processore tri-core da 1.7 GHz, oltre a 512 MB di RAM e 256 MB di memoria Flash.

Il GT6 è compatibile con UNII-4, anche noto come banda a 5,9 GHz o l’ultima frontiera del Wi-Fi 6. Questa nuova porzione della banda a 5 GHz offre la possibilità di utilizzare un terzo e unico canale a 160 MHz senza DFS. Questo canale funziona in modo eccellente come backhaul in un sistema mesh completamente wireless.

Asus Rog Rapture GT6: performance

L’Asus GT6 è stato oggetto di diversi test, che hanno evidenziato alcune caratteristiche rilevanti. Un lato positivo del sistema è rappresentato dalla sua affidabilità nell’utilizzo del pacchetto da 2. Durante un stress test durato più giorni, il GT6 ha superato tutte le prove senza problemi quando utilizzato con le impostazioni Wi-Fi predefinite.

I test di benchmark di rete svolti hanno evidenziato un throughput di picco medio di 1331 Gbps con più client quali Macbook Pro M1, iPhone 14 pro e iPad Air 4 posizionato a 3 metri dal router host. Questo risultato è paragonabile alle prestazioni degli altri dispositivi come Netgear Orbi RBK963, che è riuscito a raggiungere rispettivamente 1423 Mbps nelle stesse condizioni.

A una distanza di 9 metri, ad esempio, si è mantenuto con un throughput disponibile pari a 445,1 Mbps. In conclusione possiamo dire che il GT6 offre prestazioni di alto livello, rendendolo ideale per coprire una casa di grandi dimensioni con il Wi-Fi.

Portata Asus ROG Rapture GT6 Netgear Orbi RBK963 3 metri 1331 Gbps 1423 Mbps 9 metri 445,1 Mbps 451,6 Mbps 9 metri con muro 337 Mbps 347,2 Mbps 15 metri con muro 154,2 Mbps 145,8 Mbps

La potenza del segnale trasmesso attraverso i muri è un altro punto a favore del GT6. Durante i test effettuati in una stanza adiacente al router, a 9 metri di distanza e con un muro intermedio, il GT6 ha raggiunto un throughput di 335 Mbps. Questo risultato è molto simile alle prestazioni dell’RBK963 (347,2 Mbps).

Tuttavia, è importante sottolineare che il Rog GT6 non è stato in grado di fornire una connessione stabile durante i test, a differenza dell’RBK963.

Durante le due settimane intense di utilizzo con attività come lo streaming su Twitch, i giochi online, streaming video e operazioni quotidiane come la navigazione web o l’invio/ricezione di email e file, il sistema mesh GT6 ha fornito velocità elevate senza problemi su dispositivi come Smart Tv, computer portatili e iPhone.

Va infine sottolineato che il kit mesh GT6 ha un consumo energetico medio di 12,2 watt. Questo aspetto è importante da considerare per valutare il costo annuale previsto per l’utilizzo del dispositivo.

In conclusione, analizzando le velocità medie di download e upload dei diversi sistemi mesh testati, emerge chiaramente che l’Asus Rog Rapture GT6 è attualmente tra i leader indiscussi in termini di velocità.

Asus Rog Rapture GT6: configurazione

L’applicazione Asus Router è uno strumento utile per la configurazione del sistema, disponibile su dispositivi Android e iOS. Si distingue per la sua semplicità e facilità d’uso, offrendo al contempo una vasta gamma di funzionalità e controlli rispetto ad altre app simili presenti sul mercato. Una caratteristica apprezzabile di questa applicazione è l’assenza di annunci pubblicitari invasivi per servizi premium di sicurezza, che spesso sono presenti in altre app come Orbi di Netgear.

L’installazione del sistema richiede solo pochi minuti ed è molto intuitiva. Dopo aver selezionato il modello GT6 dalla lista dei router Asus disponibili, basta eseguire la scansione di un codice QR situato nella parte inferiore del dispositivo che si desidera collegare al modem. Successivamente, sarà necessario scegliere un nome e una password per la propria rete. A questo punto, il sistema sarà completamente configurato.

Una volta completata l’installazione, si potranno monitorare in tempo reale il traffico di upload e download direttamente dalla schermata principale dell’applicazione. Inoltre, sarà possibile visualizzare le percentuali di utilizzo della CPU/RAM e il numero totale dei dispositivi connessi alla rete. Un’altra caratteristica interessante è la possibilità di regolare il colore e lo stile delle luci a LED direttamente dalla schermata iniziale o addirittura spegnerle completamente.

L’app Asus Router offre anche diverse funzionalità dedicate al gaming. Una di queste è un motore di qualità del servizio (QoS) che consente di dare la priorità ai diversi tipi di traffico web. Ad esempio, sarà possibile favorire il gioco o lo streaming rispetto ai trasferimenti di file e ad altre attività che potrebbero richiedere una maggiore larghezza di banda. Inoltre, c’è una modalità di potenziamento mobile che permette di assegnare la priorità al traffico di gioco su qualsiasi telefono o tablet in cui si sta utilizzando l’applicazione.

Per gli utenti più esperti, l’app offre un’ampia gamma di impostazioni avanzate tra cui i controlli per il port forwarding Open NAT e altri trucchi legati alla configurazione della rete.

Oltre alle funzionalità specifiche per il gaming, l’app Asus Router include anche controlli parentali completi e personalizzabili. Questo permette ai genitori di gestire e monitorare l’uso della rete da parte dei propri figli, garantendo così una navigazione sicura. Inoltre, vengono effettuate scansioni automatiche delle minacce alla sicurezza della rete.

In conclusione, l’app Asus Router offre un’ampia gamma di funzioni e controlli per configurare e gestire il sistema. Grazie alla sua interfaccia semplice e intuitiva, l’installazione richiede solo pochi minuti. Inoltre, la possibilità di monitorare il traffico di upload e download in tempo reale, insieme ad altre caratteristiche come i controlli parentali completi e le scansioni automatiche delle minacce, rendono questa app una soluzione completa per la gestione della connessione internet domestica.

Prezzo e conclusione

L’Asus Rog Rapture GT6 è un router mesh di fascia alta che offre una serie di caratteristiche avanzate e prestazioni eccezionali. Con un prezzo di €673,99, potrebbe sembrare un investimento significativo, ma le sue funzionalità e la qualità costruttiva lo rendono una scelta degna per gli appassionati di gaming e coloro che necessitano di una rete ad alte prestazioni.

Una delle prime cose che colpiscono dell’Asus Rog Rapture GT6 è la sua velocità incredibilmente elevata. Progettato per reti gigabit e oltre, questo router mesh garantisce una connessione stabile e veloce, anche in ambienti con molteplici dispositivi connessi contemporaneamente. Grazie alla tecnologia Wi-Fi 6 mesh, il GT6 può gestire efficacemente il traffico dati senza compromettere le prestazioni.

La facilità di configurazione è un altro punto forte del ROG Rapture GT6. Non solo offre opzioni avanzate per personalizzare la rete secondo le proprie esigenze, ma include anche funzionalità simpatiche e gratuite come acceleratori di rete e dispositivo che migliorano l’esperienza di gioco. Inoltre, dispone anche di ulteriori livelli di sicurezza per proteggere la rete dagli attacchi esterni.

Il design accattivante dell’Asus Rog Rapture GT6 non passa inosservato. Con linee moderne ed eleganti, questo router mesh si sposa perfettamente con l’estetica delle case moderne. Oltre all’aspetto visivo, il GT6 è progettato per garantire un raffreddamento efficace, evitando il surriscaldamento e garantendo prestazioni ottimali anche durante le sessioni di gioco più intense.

Nonostante tutte queste caratteristiche positive, è importante sottolineare che l’Asus ROG Rapture GT6 non è un sistema Wi-Fi indispensabile. Chi ha già un router di gioco autonomo Asus può integrarlo nella rete aggiungendo altro hardware. Inoltre, sebbene non supporti il Wi-Fi 6E a 6 GHz per una maggiore larghezza di banda dati, il GT6 riesce comunque ad offrire prestazioni eccellenti utilizzando la classe Wi-Fi 6 mesh.

Un confronto interessante da fare è con il Netgear Orbi RBK963. Sebbene entrambi i prodotti offrano prestazioni elevate, l’Asus Rog Rapture GT6 si distingue per alcune caratteristiche extra come acceleratori di rete e dispositivo che lo rendono perfetto per i giocatori più esigenti. A parità di prestazioni grezze, il kit mesh Rog Rapture GT6 offre un prezzo molto più conveniente, rendendolo una valida alternativa per coloro che cercano un’opzione economica senza compromettere le prestazioni. Però teniamo conto che il Netgear Orbi RBK963 possiede il WIFI6e, 3 porte Gigabit, una porta 2.5Gbps e la porta Wan da 10Gbps (quest’ultima solo nel router principale).

l’Asus Rog Rapture GT6 rappresenta una scelta eccellente per coloro che desiderano una rete ad alte prestazioni e funzionalità avanzate. Nonostante il prezzo, questo router mesh offre velocità incredibili e facilità di configurazione. Con un design accattivante e ulteriori funzionalità come acceleratori di rete e dispositivo, si posiziona tra i kit mesh più completi disponibili sul mercato.