Teletubbies: trailer e data d’uscita del reboot netflix

Indice dei contenuti Data di uscita e cast di Teletubbies

Svelata la data d’uscita ed il trailer di Teletubbies. Lo storico cartone ideato da Anne Wood e Andrew Davenport, creato dalla BBC e prodotto da il 1997 ed il 2001, è pronto a sbarcare su Netflix in una versione inedita.

Dopo la nuova serie andata in onda nel 2015 in Regno Unito, conosciuta come New Teletubbies e prodotta dalla DHX Media, Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa e Po sono pronti a ritornare in un reboot targato Netflix. Ventisei gli episodi di dodici minuti ciascuno, sceneggiati da Catherine Williams e narrati dalla new entry Tituss Burgess.

La sinossi ufficiale del reboot della storica serie per bambini:

Vivi meravigliose avventure con Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa e Po che imparano e crescono in questa riedizione variopinta della serie classica.

Data di uscita e cast di Teletubbies

Nella serie, oltre al nuovo narratore, troviamo Julia Pulo narratrice di Tummy Tales e gli attori nei costumi che includono Rachelle Beinart, Rebecca Hyland, Nick Chee Ping Kellington e Jeremiah Krage. Prodotto da Kate Bennetts, Maddy Darrall, Steven DeNure, Billy Macqueen e Michael Towner, mentre Tummy Tales è prodotto da Stephanie Betts, Anne Loi e Josh Scherba.

La serie debutterà sulla famosa piattaforma di streaming il 14 novembre e qui di seguito potete guardare il trailer ufficiale di Netflix Junior.