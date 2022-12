The Last Of Us: il nuovo trailer online dal CCXP22

Pubblicato online il nuovo trailer di The Last Of Us, la nuova serie tv HBO tratta dall’omonimo videogioco firmato Naughty Dog

Indice dei contenuti Il panel di The Last Of Us

In occasione del panel di The Last Of Us durante il CCXP22, è stato mostrato il trailer finale della serie tv firmata da HBO che debutterà il prossimo 15 gennaio.

Nel filmato è possibile vedere i due protagonisti, Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey), alle prese con il loro viaggio che li porterà ad attraversare gli Stati Uniti d’America in cerca di una speranza per la salvezza dell’umanità.

Sicuramente i videogiocatori fan della saga avranno riconosciuto alcune scene chiave, così come l’accuratezza con cui sono stati rappresentanti gli infetti nella serie tv. Inoltre, se avete giocato The Last Of Us Parte 2, avrete sorriso riconoscendo le note della canzone diventata ormai un simbolo del fortunato sequel.

Il panel di The Last Of Us

“We did it.” – @Neil_Druckmann admits he cried watching scenes from #TLOU and praises the authenticity of the show #TLOUnaCCXP — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) December 3, 2022

“Ce l’abbiamo fatta” ha dichiarato Neil Druckmann, autore e regista per la Naughty Dog (casa di sviluppo della saga videoludica), durante il panel e ha ammesso di aver pianto mentre guardava alcune scene elogiando l’autenticità della serie tv.

There are going to be moments fans know from the game and other big surprises that will blow fans away, according to Craig Mazin #TLOUnaCCXP #tlou December 3, 2022

Craig Mazin, già conosciuto per aver ideato la famosa serie tv Chernobyl HBO, ha ribadito che sebbene in The Last Of Us ci saranno molte scene che i videogiocatori riconosceranno, sono stati inseriti anche dei momenti autentici che faranno impazzire i fan.

Anche i protagonisti, Pedro Pascal e Bella Ramsey, hanno voluto esprimere le loro esperienze nel rappresentare Joel ed Ellie, due personaggi diventati cult nell’immaginario collettivo per i fan di PlayStation.

“Abbiamo iniziato a lavorare insieme allo stesso momento; c’è stato un legame immediato” ha dichiarato Pedro Pascal. “Ellie è stato il personaggio più importante che io abbia interpretato e speravo davvero di essere parte della serie tv” ha aggiunto Bella Ramsey sulla sua interpretazione.

“I hope you’re OK with your heart being broken over and over again…it’s all there with what @Neil_Druckmann created in the game…” – Craig Mazin on @BellaRamsey & Pedro Pascal as Joel and Ellie — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) December 3, 2022

“Spero che siate pronti ad aver il vostro cuore in frantumi… è tutto lì in ciò che Neil Druckmann ha creato nel gioco” ha dichiarato Manzin sul rapporto tra Joel ed Ellie.

Il gioco ha ottenuto un notevole successo sia dalla critica che dal pubblico, diventando una gemma preziosa contenuta nel catalogo PlayStation. Le aspettative sulla serie tv sono davvero alte e non ci resta altro che aspettare il 15 gennaio, quando The Last Of Us debutterà su HBO. In Italia, sarà disponibile a partire dal 16 gennaio su Sky Italia o su NowTV