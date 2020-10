Chromecast Tv e Nest Audio: la Next Gen dei prodotti Google

Chromecast TV e Nest Audio

I nuovi Chromecast TV e Nest Audio di Google sono arrivati.

A differenza di Google Pixel 5 (acquistabile solo in alcuni Paesi europei), Chromecast Tv e Nest Audio saranno acquistabili sul territorio nazionale, sia dal portale di Google che nei maggiori negozi di elettronica.

Ma vediamo quali novità casa Google ha apportato alla nuova generazione di prodotti.

Chromecast TV: home entertainment a 360 gradi

Il nuovo device di Google, Chromecast TV promette un intrattenimento su smart TV (e non solo) a 360 gradi

Sembra passato un secolo da quando Google presentò il primo Chromecast.

Era il 2013 e con questo device, Google si prefiggeva di cambiare per sempre il modo di usufruire dei prodotti di intrattenimento via TV.

Di certo fu un prodotto assolutamente innovativo e porta bene i suoi 7 anni di età.

Dall’aspetto forse non si direbbe (il device da collegare alla TV è rimasto pressoché invariato in quanto a design) ma la tecnologia di Chromecast TV rivela la differenza che c’è con la generazione precedente.

La prima cosa importante che si nota fin da subito è la presenza del telecomando incluso con il dongle, il device che si collega fisicamente allo Smart Tv.

Rispetto alla versione precedente che si limitava a riportare i contenuti sulla TV, Chromcast TV è a tutti gli effetti un concorrente di Fire TV di Amazon. (se volete un articolo su Fire TV di Amazon, fatecelo sapere nei commenti!)

Chromecast Tv è quindi un un hub di contenuti accessibili online o via app.

Ciò che la nuova versione permette di fare rispetto alla precedente, è quella di poter organizzare i contenuti come si preferisce, in base alle proprie preferenze. Si può accedere direttamente a YouTube e Netflix con apposito comando dal telecomando e si possono aggiungere altre piattaforme con cui poter interagire attraverso il comando di Google Assistant presente sul telecomando (per esempio, i programmi SKY, NowTv, ecc).

Il device principale, il dongle, si collega alla porta HDMI per la fruizione dei contenuti e si alimenta via porta usb/usb-c.

Ed ecco qui la vera svolta rispetto alla versione precedente: la qualità video della riproduzione in streaming arriva fino a 4k per 60fps ed è dotato di tecnologia Dolby Atmos e Dolby Vision per il comparto audio e video.

Chromecast Tv è già disponibile in pre-ordine sullo store ufficiale Google Italia a 69,99 euro e sarà disponibile per la consegna e nei negozi di elettronica a partire dal 15 ottobre.

Nest Audio: il perfetto sostituto di Google Home

Google Nest Audio è il degno sostituto di Google Home, con funzionalità migliori e qualità audio eccellenti

Rispetto ai prodotti della stessa famiglia, Nest Mini e Nest hub, Google Nest Audio cambia completamente design. Non più di forma circolare, ma si sviluppa in altezza e richiama l’aspetto di un piccolo masso. Parliamo di masso perché in quanto a dimensione e peso non scherza!

Nest Audio ha un’altezza dii 17,5 centimetri per una larghezza di 12,4 centimetri e uno spessore di 7,8 centimetri, il peso supera il chilogrammo!

Come per Pixel 5, anche qui Google è stata molto attenta alla sostenibilità ambientale del prodotto: il 70% del device è composto da materiali di riciclo.

Ma perché abbiamo affermato che è Nest Audio è un ottimo sostituto di Google Home?

Perché dotato di 3 microfoni (come gli altri device della famiglia Nest) per captare al meglio le azioni e le richieste in input (i microfoni sono disattivabili da apposito tasto nel retro del device), il che permette di ridurre al massimo le difficoltà di comprensione delle richieste da parte del device.

Inoltre, il nome già porta in sé la grande novità: Nest Audio ha degli speaker di assoluta qualità in termini di suono in output. È più forte del 75% ed ha bassi più potenti del 50% rispetto a Google Home. Google ha potuto raggiungere questa qualità spendendo ben 500 ore nella r-eingegnerizzazione del prodotto, ma anche grazie a un tweeter da 19 millimetri e un mind-woofer da 75 mm. Ciò lo rende ottimo per ascoltare qualsiasi tipo di contenuto, anche in riproduzione trasmessi da altri device, come la smart TV o il proprio smartphone.

È dotato di equalizzatore multimediale con IA, ovvero, Nest Audio adatta il suono in uscita riconoscendo in automatico il tipo di contenuto in ascolto: musica e genere musicale, radio, podcast e audiolibri.



Infine, aggiusta in automatico il volume in uscita del suono, in modo che si possa ascoltare tranquillamente l’audio, nonostante i rumori di fondo presenti nella stanza.

Nest Audio è già disponibile in pre-ordine sullo store ufficiale Google Italia a 99,99 euro e sarà disponibile per la consegna e nei negozi di elettronica a partire dal 15 ottobre.

