Fin dal lancio di Call of Duty Warzone, la presenza dei Bunker in giro per la mappa ha generato una grande curiosità in tutti i giocatori. Inoltre, con il lancio, avvenuto qualche settimana fa, della nuova Season 5, ad essi si sono aggiunte anche altre tre stanze all’interno di Stadio. Nel caso non foste ancora riusciti ad accedervi ecco una breve guida su come fare.

I Bunker con la Chiave Rossa

Aprire i Bunker sparsi per tutta la mappa è piuttosto semplice (almeno in teoria). Basta che voi troviate nelle casse (in quelle arancioni è più probabile) una delle chiavi rosse. A questo punto dirigetevi verso uno dei bunker indicati qui sotto sulla mappa e sperate che qualcuno non lo abbia già aperto prima di voi. La chiave potete anche trovarla sul cadavere di un nemico se questo la custodiva prima di morire. Ricordate che se un vostro compagno di squadra ha la chiave, voi non potrete aprirlo, lo dovrete aspettare. Questo, probabilmente, è il metodo più semplice per ottenere tanto loot in poco tempo.

I Bunker cerchiati di BIANCO sono quelli apribili con la Chiave ROSSA

Il Bunker 11

Il Bunker 11 ha a tutti gli effetti le fattezze degli altri descritti qui sopra, ma aprirlo è un po’ più complesso. Non basta semplicemente trovare una tessera in giro e inserirla da qualche parte, il procedimento richiede più di un passaggio e molta pazienza.

Quello che dovete fare è:

Guardare la mappa nell’immagine qui sotto e raggiungere le posizioni dei telefoni, contrassegnate in blu, finché non trovate quello che comunica un messaggio in russo. Alla fine del messaggio prestate attenzione: la voce al telefono dirà tre numeri da 0 a 9. Corrispondono ad altri telefoni in altre posizioni contrassegnate in rosso. Visitate questi luoghi nell’ordine con cui vengono pronunciati, avrete attivato i telefoni solo se alla fine di ogni messaggio emetterà una sequenza in codice morse. Infine recatevi al famigerato numero 11, indicato in giallo sulla mappa.

Di seguito trovate tutti i punti menzionati nei passaggi qui sopra, i numeri in russo, come vengono pronunciati e le sequenze in morse.

Aprire le 3 Stanze di Stadio

Se siete riusciti ad aprire il bunker 11, questa vi risulterà essere una passeggiata. Si può dire che, se aprire i bunker con la chiave rossa è semplice e aprire il numero 11 è complicato, allora la difficoltà di questa sfida è intermedia.

Dovete recarvi dentro lo Stadio di Verdansk ed esplorare tutti i livelli per riuscire a trovare un totale di tre tessere magnetiche blu, ognuna contrassegnata da una sigla:

EL – 21, la quale serve ad aprire la stanza all’ultimo piano.

CL – 19, che apre la porta al piano intermedio, vicino al bar.

P2 – 16, che vi apre la stanza nel parcheggio.

ATTENZIONE! Non è finita qui.

Ricordatevi di segnarvi il codice (solo i numeri, non i simboli) che i computer di ogni stanza vi mostreranno e, infine, di recarvi alla doppia porta con il tastierino. All’interno troverete, fra le altre cose, anche il progetto per l’arma “Enigma“.

E voi? Eravate a conoscenza di tutte queste “sfide” che Activision ha sparso per la mappa di Warzone? Siete riusciti a entrare sia nei Bunker sia nelle Stanze di Stadio? Fatecelo sapere!