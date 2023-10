Gen V 1×07, Recensione: la Vought fa la sua mossa

La serie di Gen V, disponibile su Prime Video, è quasi giunta al termine e, con l’episodio 7 intitolato “Malati” (“Sick” nella versione statunitense), si appresta a mettere le carte in tavola per il suo finale di stagione. In questo capitolo vediamo entrare finalmente in scena la Vought, più precisamente abbiamo l’intervento diretto di Victoria Neuman, antagonista secondaria della serie madre The Boys. Il suo arrivo alla Godolkin University scombussolerà l’intera comunità universitaria e porterà ad un inevitabile conflitto.

Gen V: entra in scena Victoria Neuman

Direttamente dalla serie originale, ecco che fa la sua comparsa uno dei personaggi più importanti dell’universo di The Boys: Victoria Neuman (Claudia Doumit). La celebre antagonista secondaria, per chi non si ricorda, ha una personalità contorta, pragmatica e manipolatrice. In molte occasione, durante la seconda e terza stagione di The Boys, ha causato non pochi problemi. I suoi obbiettivi rimangono ancora poco chiari, ma una cosa è sicura: Victoria Neuman agisce negli interessi sia della Vought sia della FBSA.

In questo settimo episodio la vediamo alle prese in un intervista, tenutasi alla God U, allo scopo di espandere la sua influenza da deputata alla vicepresidenza. La visione anti-super (movimento politico che va contro i super e ne punisce i crimini) di Neuman però non è vista di buon occhio dal giovane pubblico e, pertanto, è costretta a lasciare la sala prima di provocare ulteriore caos tra gli studenti. Tuttavia, prima di andarsene, viene intercettata da Marie che le racconta tutta la verità del college e del “Bosco”.

Durante la puntata, grazie alle informazioni di Marie, Neuman si presta ad agire sulle vicende che stanno accadendo nell’istituto dove viene a conoscenza del Virus. Quest’ultimo cattura subito l’interesse della deputata che ne vede una grande opportunità per mettere in scacco la società dei super. Un arma in grado di garantire a Neuman il potere necessario per governare il sistema a suo piacimento, oltre a tenere sotto controllo Patriota. A fine episodio, grazie al suo super potere, la vediamo finalmente mettere le mani sul Virus. Un atto il suo che porterà gravi conseguenze.

Cala il sipario per Shetty

Nell’episodio 6 di Gen V abbiamo visto il personaggio di Shetty essere l’obbiettivo principale degli studenti, nonché responsabile degli avvenimenti accaduti nel “Bosco”. Tuttavia, in questo settimo capitolo veniamo a conoscenza del suo passato e di come, nonostante i suoi orribili atti, sia consumata dall’odio verso le nuove generazioni di super. La perdita del marito e della figlia, causata da Patriota nell’incidente aereo della prima stagione di The Boys, provoca in Shetty un forte rancore verso i giovani super. Tutta la sua narrazione avviene davanti agli occhi di Marie, Jordan, Cate, Emma e Sam.

La sua confessione lascia stupefatti i protagonisti che, nonostante le sue ragioni, faticano a credere alle parole della preside. E in un momento di rabbia nei confronti di Shetty, Cate si lascia trasportare dal desiderio di vendetta e la aggredisce utilizzando i suoi poteri, facendole tagliare la gola. In questa scena vediamo il suo corpo a terra che si appresta a spegnersi del tutto, causando panico tra i giovani super e Marie in particolare. Dal fatto appena accaduto, sembrerebbe la fine del personaggio di Shetty. Il suo ruolo da antagonista principale, in questa prima stagione di Gen V, ha saputo orchestrare in maniera discreta durante tutta la durata della serie.