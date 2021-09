Iliad: da oggi è possibile cambiare l’offerta

Iliad è l’operatore che ha rivoluzionato il mercato della telefonia mobile, con offerte sempre più competitive e trasparenti, ma la rivoluzione non è ancora finita.

Da oggi infatti Iliad permetterà a tutti i suoi utenti di effettuare liberamente e senza nessun costo aggiuntivo un miglioramento dell’offerta sottoscritta, sarà infatti possibile passare a Giga 120, la migliore offerta attualmente disponibile sul mercato.

Molti utenti iliad hanno richiesto questa funzionalità all’operatore per poter approfittare delle offerte sempre più generose e competitive che vengono lanciate. Iliad è sempre all’ascolto dei propri utenti per far si che siano sempre soddisfatti.

Giga 120 vista nel dettaglio

Possiamo considerare l’offerta Giga 120 la migliore offerta attualmente disponibile sul mercato, a soli 9,99 euro infatti abbiamo accesso a svariate funzionalità parecchio interessanti, come ad esempio:

120Gb di traffico dati ;

; Compatibilità con la tecnologia 5G , senza costi aggiuntivi;

, senza costi aggiuntivi; Nessun gap di connessione, navighi sempre al massimo della velocità possibile ;

; 6Gb di traffico dati dedicati all’utilizzo in Europa ;

di traffico dati dedicati all’utilizzo ; Minuti e SMS illimitati verso tutti;

verso tutti; Per sempre e per davvero.

Nessun costo nascosto e tantissimi servizi sono già presenti all’interno dell’offerta come ad esempio:

Mi richiami;

Hotspot;

Nessuno scatto alla risposta;

Controllo credito residuo;

Segreteria telefonica;

Ovviamente possiamo anche effettuare la portabilità di un numero da un qualunque operatore senza nessun costo aggiuntivo.

La forza di Iliad però è anche la trasparenza nei confronti dei propri utenti, infatti da contratto non sono previste le noiose rimodulazioni che numerosi altri competitor di questo operatore fanno ormai da anni aumentando il costo delle loro promozioni.

Leggi anche: Twitter fa marcia indietro: Addio ai Fleets

Come posso cambiare la mia offerta?

Cambiare l’offerta è molto semplice, basta recarsi direttamente nell’Area Personale. Una volta aver effettuato l’accesso alla nostra Area Personale apparirà un banner che ci permetterà di effettuare il cambio della nostra offerta e sottoscrivere quindi l’offerta Giga120.

Una volta aver cliccato sul banner basterà cliccare sul bottone “prosegui” e spuntare le caselle che ci si presenteranno.

Il cambio dell’offerta viene effettuato al primo rinnovo dell’offerta successivo alla data di richiesta.

Iliad la rivoluzione continua, da oggi è possibile cambiare offerta

Quanto costa effettuare il cambio dell’offerta?

Il cambio dell’offerta è completamente gratuito per tutti gli utenti Iliad, indipendentemente dall’offerta che hanno sottoscritto in precedenza.

Effettuando il cambio dell’offerta rischio di imbattermi in rimodulazioni future?

Iliad fin dal suo ingresso sul mercato ha espresso la sua opinione contraria nei confronti di rimodulazioni e costi nascosti, e fa della trasparenza il suo punto di forza. L’azienda comunica che anche per tutti gli utenti che effettueranno il cambio dell’offerta non subiranno aumenti di nessun tipo con il passare del tempo.