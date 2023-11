Marvel Snap: arriva Gladiator!

Lo abbiamo già annunciato nell’articolo riguardo il pass di Novembre. Oggi alle 9 di sera esce la nuova carta: Gladiator!

Una carta estremamente interessante il quanto effetto unico la rende un must per quasi ogni mazzo! Dal mazzo Destroy al mazzo Ongooing a un semplice mazzo Control.

Andiamo a esaminarla.

Gladiator.

Alla scoperta: aggiungi una carta dal mazzo del tuo avversario al suo lato di questa posizione. Se ha meno Potere, distruggila.

In un meta ad oggi principalmente formato da mazzi “Effetto continuo” questa carta sembra un po’ fuori contesto. Invece la trovo molto utile per diverse situazioni, sia per andare ad aiutare un mazzo control, sia per un destroy. Mazzi evergreen che in un modo o nell’altro si trovano, anche se in minoranza, nelle battaglie di tutti i giorni.

Gladiator in sé riporta un mix di effetti, prendendo per esempio spunto dall’effetto di Yondu. Con la peculiarità però di riuscire a spaccare solo le carte che hanno meno potenza di lui. Che comunque per essere una carta di costo 3 con una potenza di 7 aggiunge molti punti al tuo campo. Seppur con una percentuale bassa di trovare una carta più forte di lui. Ma come molte carte è una roulette, è anche questo il bello di giocare a Marvel Snap!

Ma Gladiator: chi é?

Gladiatore (Kallark) è un personaggio dei fumetti della Marvel Comics creato nel 1977 da Chris Claremont e Dave Cockrum. Gladiatore, per i suoi poteri, è l’analogo di Superboy della DC Comics, mentre il suo aspetto fisico (in particolare l’inconfondibile cresta punk) ricorda O.M.A.C., altro personaggio della DC creato da Jack Kirby.

Poteri ed abilità

I poteri di Kallark, come tutti i membri della razza degli strontiani, hanno origine dalle sue potenti abilità psioniche. Esse gli donano incredibili abilità sovrumane che possono aumentare potenzialmente all’infinito o diminuire drasticamente in base alla propria sicurezza in sé stesso. Raramente Kallark mostra insicurezza in battaglia e perfino contro avversari temibili come Thor e Hulk la sua fiducia non vacilla.

Possiede una grande forza fisica, invulnerabilità, capacità di volare, supervelocità, capacità di emettere calore dagli occhi (in maniera analoga a Superman, di cui rappresenta un omaggio).

Speriamo che queste sue capacità aiuteranno anche noi giocatori a vincere più partite possibili!