Only Murders in The Building 3, Recensione del finale di stagione

Only murders in the building 3 è giunta al termine: tiriamo le somme di questa terza stagione.

La terza stagione di Only Murders in The Building è giunta al termine con il decimo episodio “Si va in scena”, disponibile per la visione su Disney+ da martedì 3 ottobre.

La risoluzione del caso Glenroy

Dopo dieci episodi, durante i quali abbiamo visto Charles (Steve Martin), Mabel (Selena Gomez) e Oliver (Martin Short) destreggiarsi tra le indagini sulla morte di Ben Glenroy (Paul Rudd) ed una serie di incertezze e problemi personali, siamo giunti al termine di questa terza stagione e, di conseguenza, il caso è stato finalmente risolto.

Nel nono episodio, “Trenta”, sembrava che la verità fosse già venuta a galla, ma in realtà, com’era intuibile conoscendo le dinamiche della serie, c’era ancora un tassello da riporre al suo posto per completare il puzzle.

Le dinamiche che hanno portato all’avvelenamento e al successivo omicidio dell’attore Ben Glenroy, una volta emerse, risultano chiare e lineari, le azioni e le motivazioni di chi le ha compiute sono sensate ai fini della trama.

Linda Emond e Wesley Taylor in Only Murders in The Building

Donna (Linda Emond) e Cliff (Wesley Taylor), due produttori dello spettacolo di teatrale di Oliver, Death Rattle, hanno agito pensando di fare l’uno il bene dell’altro e, se inizialmente i sospetti su di loro erano minimi, dopo le scoperte fatte dal trio durante il penultimo episodio la verità è emersa con sorprendente facilità.

Il filo conduttore di questa terza stagione di Only Murders in the Building dunque, è il rapporto madre e figlio. Argomento ripreso a partire dalla trama del musical di Oliver per arrivare alla rivelazione di Loretta e poi chiudere il cerchio con la colpevolezza di Donna e Cliff.

Una madre proteggerà sempre suo figlio e un figlio cercherà di proteggere sempre sua madre.

Tiriamo le somme

Arrivati alla fine possiamo affermare che questa terza stagione della serie Hulu distribuita in Italia da Disney+ è stata più altalenante rispetto alle due precedenti, pur mantenendo un livello senza dubbio molto alto e al di sopra della media.

Gli elementi crime ed investigativi sono stati i punti focali delle passate stagioni, mentre in questo caso hanno preso il sopravvento per gran parte degli episodi altre questioni.

Steve Martin, Martin Short, Meryl Streep e il cast di Death Rattle in Only Murders in The Building 3×10

In generale, le scelte narrative dell’intera stagione hanno funzionato, ma con delle riserve. Alcune puntate sono state significative, coinvolgenti e straordinariamente brillanti, anche se vertevano su questioni personali o problematiche dei protagonisti anziché sulle indagini; altre, invece, non sono riuscite a convincere a pieno.

Il mistero della morte di Ben, anche se condito dall’elemento teatrale, uno dei punti forti di questo terzo capitolo, è un po’ meno appassionante rispetto agli altri casi risolti due dal trio, così come lo scioglimento finale, che non riesce a stupire: risulta, come già detto, sicuramente coerente e convincente, ma non riesce a calamitare l’attenzione.

Il trio ritornerà

Only Murders in The Building resta uno dei prodotti televisivi qualitativamente migliori degli ultimi anni, nonostante questa terza stagione abbia convinto meno delle precedenti, con i nostri tre protagonisti ben caratterizzati e coinvolgenti, capaci di regalarci dinamiche irriverenti, anche al di fuori del podcast e delle indagini. La complicità del trio è evidente e irresistibile.

Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short in Only Murders in The Building 3×10

Il trio ritornerà, infatti Hulu ha annunciato che il viaggio di Charles, Oliver e Mabel “è ancora lungi dall’essere terminato“. La serie crime-comedy è stata recentemente confermata per una quarta stagione.

Questa decisione era prevedibile, considerando i risultati soddisfacenti ottenuti.

Hulu ha dichiarato che la terza stagione, rilasciata in streaming lo scorso 8 agosto, ha ottenuto il maggior numero di visualizzazioni tra tutte le serie originali del servizio nel 2023.