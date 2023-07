ROG Rapture GT-AXE16000, Recensione

ROG Rapture GT-AXE16000 è l’ultimo modello di punta di router prodotto da Asus della linea Rog. Si tratta di un aggiornamento del precedente ROG Rapture GT-AXE11000, la cui recensione la lasciamo qui. Tuttavia, il modello attuale si distingue per essere un router quad-band, che include anche la frequenza 6 GHz. È importante notare che, sebbene siano disponibili sul mercato diversi router con lo standard WiFi 6E, i dispositivi client compatibili non sono ancora molto diffusi. Tuttavia, sta aumentando gradualmente l’offerta di adattatori USB che supportano questo standard.

ASUS ROG Rapture GT-AXE16000 sembra essere progettato per essere il router da gioco più veloce disponibile sul mercato e in gran parte questa affermazione risulta corretta. Tuttavia, va considerato che tale prodotto ha senso soltanto per coloro che necessitano di una connessione estremamente potente e avanzata. Anche nel caso di una famiglia numerosa, sarebbe difficile saturare questo router con diversi flussi di streaming 4K, download e navigazione web. È necessario essere il tipo di persona che già possiede terabyte di dati nel proprio NAS e richiede una porta Ethernet da 10 Gbps per giustificare l’acquisto. Detto ciò, il ROG Rapture GT-AXE16000 rappresenta senza dubbio uno dei router più veloci e potenti sul mercato attuale.

Recensione ROG Rapture GT-AXE16000

Design e Caratteristiche

Il router Asus ROG Rapture GT-AXE16000 è un dispositivo di connettività wireless dotato di numerose funzionalità avanzate. Con il supporto del Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax), questo router offre una connessione veloce e affidabile in quattro bande, tra cui la banda a 2,4 GHz, due bande a 5 GHz e la nuova banda a 6 GHz. Tuttavia, va notato che l’utilizzo della banda a 6 GHz potrebbe essere limitato poiché molti dispositivi non riconoscono ancora questa rete.

Dal punto di vista delle prestazioni hardware, il GT-AXE16000 è equipaggiato con un processore quad-core da 2GHz che garantisce una risposta rapida e reattiva alle richieste di rete. La memoria include una NAND da 256MB e una RAM da 2GB, consentendo al router di gestire facilmente grandi quantità di dati e garantendo prestazioni fluide.

Per quanto riguarda le porte fisiche, il router dispone di diverse opzioni per collegare dispositivi esterni. Ci sono quattro porte Gigabit Ethernet LAN per connessioni cablate ad alta velocità e due porte USB-A (una USB-A 3.2 Gen 1 e una USB-A 2.0) per collegare dispositivi come stampanti o unità flash.

Le dimensioni fisiche del GT-AXE16000 sono piuttosto imponenti, richiedendo uno spazio significativo sulla scrivania per ospitarlo correttamente. Tuttavia, una volta installato, offre un’esperienza visiva accattivante grazie al coperchio a specchio illuminato RGB.

L’installazione del router è semplice e intuitiva, con la possibilità di utilizzare l’app del telefono o il browser web per accedere alle impostazioni estese. L’app del telefono offre un’interfaccia ben progettata che consente di monitorare e controllare la rete in modo efficace. È possibile assegnare priorità e limitare la larghezza di banda per dispositivi specifici, nonché configurare controlli parentali dettagliati.

Il GT-AXE16000 include numerose funzionalità aggiuntive che migliorano l’esperienza utente. Ad esempio, supporta AiMesh, che consente di collegare più router Asus insieme per estendere la copertura della rete. Inoltre, offre una protezione avanzata contro le minacce online grazie alla configurabile protezione Edge fornita da Trend Micro.

Per gli appassionati di gaming, questo router si distingue per le sue impostazioni ottimizzate per il gioco. È possibile dare priorità al traffico di gioco su diverse modalità e utilizzare strumenti come Game Radar per misurare i ping dei server dei giochi. Inoltre, integra il servizio VPN WTFast per ridurre ulteriormente i ritardi durante il gioco online.

Prestazioni ROG Rapture GT-AXE16000

Con un alto throughput, vengono richiesti requisiti di elaborazione elevati. Pertanto, Asus ha incluso nel suo prodotto una CPU quad-core da 2 GHz, 256 MB di memoria NAND e 2 GB di RAM DDR4. Questo rende il dispositivo più grande e più potente rispetto a alcuni laptop economici presenti sul mercato.

Il router è stato sottoposto a diversi test Wi-Fi aggiornati al fine di valutarne le prestazioni. Durante questi test, sono stati scaricati file video di grandi dimensioni da un MacBook Pro M1 WIFI6 a un Synology NAS collegato fisicamente. Tutte e quattro le bande disponibili sono state combinate in un unico SSID e lasciate al router la scelta del miglior canale da utilizzare. Non è stato possibile testare il WiFi 6E.

Tuttavia, grazie alla tecnologia di connettività avanzata dei dispositivi wireless a 5 GHz dell’ultima generazione, il router ha raggiunto velocità impressionanti durante i test effettuati in diverse situazioni. A distanza ravvicinata (circa 2 metri) si è registrato un throughput di trasferimento dati pari a 1723 Mbps, risultando tra i più veloci mai osservati. A una distanza di due stanze, il dispositivo ha gestito un throughput di 412,8 Mbps, in linea con i sistemi “mega mesh” della concorrenza che utilizzano un nodo aggiuntivo collegato tramite canale di backhaul wireless dedicato. Infine, a una distanza di 15 metri dal router e un muro di mezzo, all’estremità del balcone, il throughput è stato misurato a 45,1 Mbps.

Sebbene questa velocità sia inferiore rispetto ai migliori dispositivi disponibili sul mercato e ai sistemi mesh più performanti, rappresenta comunque un miglioramento significativo rispetto al router medio. Inoltre, è importante sottolineare che altri router Asus economici possono essere utilizzati per estendere la rete GT-AXE16000 utilizzando la tecnologia AiMesh dell’azienda. Tuttavia, tale opzione potrebbe non essere necessaria se si sceglie l’acquisto di questo potente dispositivo.

Per valutare le prestazioni del dispositivo in termini di throughput wireless, sono stati eseguiti diversi test utilizzando come client un computer fisso dotato di scheda da 10Gbps Asus XG-C100C. Purtroppo non è stato possibile testare il throughput sulla banda a 6 GHz (Wi-Fi 6E) che prometteva velocità superiori e minor interferenza rispetto alle altre bande disponibili in quanto non ho attualmente un dispositivo compatibile con questa banda.

Durante i test effettuati sulla banda a 2,4 GHz con il client posizionato a una distanza ravvicinata (circa 5 metri), il throughput misurato è stato pari a 113,9 Mbps. Aumentando la distanza tra il client e il router a 15 metri con un muro di mezzo, la velocità è scesa a 54 Mbps. La banda a 5 GHz ha invece mostrato risultati migliori, con un throughput ancora più veloce rispetto alla banda a 2,4 GHz.

È stato inoltre eseguito un test di congestione della rete per valutare le impostazioni QoS del router. Durante questo test sono stati utilizzati il gioco Valorant e Rainbow Six Siege e dieci video in risoluzione 4K per simulare una congestione della rete. Nonostante l’attivazione della QoS per dare priorità al traffico di gioco, il router non è riuscito ad ottenere prestazioni soddisfacenti durante i test effettuati.

Siamo rimasti delusi dalle prestazioni di gioco offerte dall’Asus GT-AXE16000 durante i nostri test. Abbiamo anche verificato le nostre conclusioni attraverso ulteriori prove ma i risultati sono stati confermati.

Tuttavia, va sottolineato che queste problematiche si presentano solamente quando vengono effettuati test molto intensivi come nel nostro caso specifico che prevedeva l’utilizzo contemporaneo di cinque video 4K e due giochi. In condizioni di utilizzo quotidiano, il router è in grado di riprodurre senza problemi flussi video a risoluzione 4k.

La copertura del segnale Wi-Fi all’interno dell’abitazione è risultata in generale molto buona, garantendo velocità.

Il software

ROG Rapture GT-AXE16000 è un router che offre non solo un hardware sbalorditivo, ma anche una serie di caratteristiche software di alto livello fornite da ASUS. Una delle sue migliori caratteristiche è il software in bundle chiamato AiProtection. Questo software include diverse funzionalità per garantire una maggiore sicurezza, come la protezione web extra, le difese dalle intrusioni e il blocco dei siti dannosi. Ciò permette agli utenti di navigare in modo più sicuro su Internet senza preoccupazioni.

Una delle particolarità di AiProtection è che viene fornito gratuitamente con il router ASUS, a differenza di altri marchi concorrenti come Netgear o TP-Link che richiedono un abbonamento ricorrente per ottenere tutte le funzionalità complete. Questa offerta gratuita da parte di ASUS rappresenta un vantaggio notevole per gli utenti che desiderano proteggere la propria rete domestica senza dover pagare ulteriori costi.

Inoltre, AiProtection include anche un robusto set di controlli parentali. Questa funzionalità consente agli utenti di creare profili personalizzati per ogni membro della famiglia, consentendo loro di specificare regole specifiche per ciascun profilo. Ad esempio, è possibile bloccare l’accesso a determinati siti web o impostare orari specifici durante i quali l’accesso a Internet sarà limitato per i bambini, mentre gli adulti potranno continuare a navigare liberamente.

Un’altra caratteristica interessante offerta da ASUS è AiMesh. Mentre molti sistemi mesh disponibili sul mercato offrono soluzioni semplici ma restrittive, ASUS ha deciso di invertire questa tendenza. Con AiMesh, gli utenti possono creare una rete mesh utilizzando quasi tutti i router ASUS, compresi i modelli ZenWiFi come il modello Wi-Fi 6E molto apprezzato. Questa opzione di espansione consente agli utenti di ottenere tutte le funzionalità e le ottimizzazioni desiderate per la connessione gaming, mentre il resto della famiglia può godere di uno streaming e una navigazione affidabili su tutta la rete mesh.

Infine, è importante sottolineare che ASUS si distingue per le sue impostazioni avanzate e personalizzabili. L’app ASUS Router offre un facile accesso alle impostazioni di base ed è particolarmente adatta agli utenti meno esperti. Tuttavia, se si preferisce connettersi tramite browser web, l’interfaccia ASUS offre molte opzioni di personalizzazione che consentono agli utenti più esperti di mettere a punto la propria rete secondo le proprie esigenze specifiche. Questa flessibilità rappresenta un vero vantaggio per coloro che desiderano avere il pieno controllo sulla configurazione del proprio router.

Prezzo e conclusioni

L’Asus GT-AXE16000 è un router che offre prestazioni all’avanguardia, ma a un prezzo elevato di 675 euro. Nonostante le sue caratteristiche avanzate e la possibilità di controllare granularmente diverse impostazioni, ci si aspetterebbe prestazioni più consistenti nella gestione del traffico di rete misto e nel miglioramento della qualità del servizio (QoS) per un prodotto dedicato al gioco.

Tuttavia, nonostante i problemi riscontrati, l’Asus GT-AXE16000 si dimostra solido e affidabile una volta collegato. La velocità e l’affidabilità della connessione di rete sono state apprezzate. Inoltre, il router ha dimostrato buone performance durante l’utilizzo di giochi online e il download di grandi file da oltre 50 GB.

Nonostante il costo elevato dell’Asus GT-AXE16000, bisogna considerare tutti i vantaggi offerti dal prodotto. L’assenza di canoni mensili aggiuntivi lo rende più conveniente a lungo termine rispetto ad altre soluzioni. Inoltre, l’interfaccia basata su app semplifica l’utilizzo per gli utenti meno esperti o desiderosi di una configurazione semplice.

In conclusione, sebbene il prezzo dell’Asus GT-AXE16000 sia alto, vale quasi la pena considerando tutte le funzionalità avanzate e la stabilità offerta. Tuttavia, per coloro che cercano una soluzione più economica e stabile per le loro esigenze di routing di rete, potrebbe essere consigliabile valutare altre opzioni sul mercato.