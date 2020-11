Steelseries Aerox 3: il nuovo mouse da gaming ultraleggero

Steelseries ha da poco annunciato il suo nuovo mouse da gaming che punta sulla leggerezza: Aerox 3. Il prodotto è disponibile in due versioni, cablato o wireless.

L’azienda danese non è nuova a sfornare questi tipi di periferiche, adatte soprattutto ai fan del gaming. Infatti, negli anni ha saputo ritagliarsi un posto d’onore nella cerchia dei leader del settore.

Steelseries Aerox 3 è un mouse da gaming dal peso di soli 66g (57g per la versione cablata), concepito per eseguire movimenti veloci e precisi con il puntatore. Il suo design è stato appositamente pensato per dare una sensazione di grandissima leggerezza del prodotto, garantendo però una resistenza che lo rende solido nonostante il poco peso. È stato progettato con un nuovo sensore in collaborazione con PixArt, TrueMove Air, che presenta un tracciamento 1 a 1, adatto in modo specifico per le prestazioni wireless. Il sensore ottico da 18.000 CPI offre velocità e precisione, caratteristiche fondamentali per essere un ottimo mouse da gaming.

La particolarità di questo nuovo modello sta nella certificazione IP54, che garantisce la resistenza all’acqua e alla polvere. Infatti, la tecnologia proprietaria di Steelseries AquaBarrier è stata appositamente studiata per proteggere i circuiti interni da qualsiasi tipo di danno ambientale. E, considerando il design bucherellato di Aerox, potrebbe rivelarsi una feature molto importante.

Aerox 3 Wireless: connettivitÃ

Aerox 3 Wireless utilizza la tecnologia Quantum 2.0 Wireless, che gli consente di connettersi al dispositivo tramite connessione Bluetooth a 2,4GHz oppure tramite cavo USB. Inoltre, la batteria ha una durata di circa 200 ore in modalità wireless. Supporta la ricarica tramite Usb-C, che gli permette di ottenere 40 ore di autonomia con solo 15 minuti di ricarica. Il cavo è super-mesh, ossia rinforzato, e contribuisce a dare un’ulteriore sensazione di leggerezza al prodotto.

Il tutto è condito dall’illuminazione RGB completamente personalizzabile, con cui i giocatori possono sbizzarrirsi senza alcun limite.

Steelseries Aerox 3 sarà disponibile a partire dal 10 novembre 2020 al prezzo di 69,99€ per la Versione con filo e 109,99€ per la versione wireless.

