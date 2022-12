I trend tecnologici più importanti nel settore immobiliare

Il mercato immobiliare è un settore che è in grado di muovere significativi flussi finanziari. Tutto questo anche grazie al fatto che si stanno sviluppando tecnologie all’avanguardia in grado di rivoluzionare il settore a cui si fa riferimento. Si tratta di una rivoluzione che è partita dagli Stati Uniti e che poi via via ha coinvolto vari Stati dell’Europa, fino ad arrivare anche in Italia. Infatti anche il nostro Paese sta cominciando a muovere i primi passi nell’ambito delle tecnologie applicate ad un mercato immobiliare che per anni è stato sempre restio ad accettare le innovazioni. Oggi le cose stanno cambiando, soprattutto grazie alla maggiore diffusione di internet, che fornisce tutte le condizioni necessarie in un ambito di evoluzione.

Il ruolo di internet nel mercato immobiliare

Con un click trovi le molteplici case in vendita facendo riferimento a portali innovativi come Immobiliovunque.it. Si tratta di un sito che accetta soltanto annunci immobiliari selezionati fra quelli che arrivano dalle agenzie immobiliari. Quindi su internet si ha la possibilità di consultare subito gli annunci che interessano con grande trasparenza e rapidità, soprattutto nel trovare le informazioni attraverso un’interattività ben precisa, che è una caratteristica fondamentale del mercato immobiliare che solo il web può garantire.

Ma non è solo internet il fulcro di questa innovazione tecnologica che interessa il mercato immobiliare. Infatti possiamo individuare altri trend tecnologici molto importanti applicati al settore. Vediamo quali sono.

L’affermarsi dell’agenzia ibrida

L’agenzia ibrida rappresenta una vera e propria evoluzione dell’agenzia tradizionale. Si pone come molto efficace, perché dà la possibilità di ottimizzare e rendere più trasparenti tutte le fasi della compravendita. Il tutto tramite l’uso di piattaforme e strumenti tecnologici.

Quindi si trasforma in questo senso anche la figura dell’agente immobiliare, che diventa un ruolo di particolare importanza anche nel consigliare i clienti anche quando ci sono delle decisioni che potrebbero comportare dei rischi elevati, come nel caso della compravendita di un immobile.

Il ruolo degli iBuyer

Molto importante, fra questi nuovi trend tecnologici da tenere in considerazione nell’ambito immobiliare, anche il ruolo degli iBuyer, che offrono nuove opportunità per quanto riguarda gli investimenti immobiliari. Gli iBuyer dispongono di molti fondi e sono in grado di mettere a disposizione una valutazione algoritmica dell’immobile.

Lo acquistano per investimento nel senso che poi, dopo aver completato la compravendita, intendono rivenderlo. Attualmente sono sempre di più le startup che si pongono da questo punto di vista e seguono questo modello. Il loro ruolo diventa sempre più importante, perché sono in grado di muovere importanti investimenti.

Naturalmente è da considerare che più gli iBuyer stanno agendo soprattutto in America. Per fare una valutazione sull’impatto che possono avere in Italia e in Europa, bisognerà aspettare ancora qualche tempo, perché il patrimonio immobiliare europeo si pone con caratteristiche più complesse soprattutto nella valutazione.

L’espansione del crowdfunding immobiliare

Un nuovo ritrovato tecnologico, grazie anche alla diffusione di internet, è rappresentato dalle piattaforme di crowdfunding immobiliare, che si stanno espandendo sempre di più anche in Italia. Recenti indagini svolte dal Politecnico di Milano sull’argomento hanno messo in evidenza che tutti gli operatori della filiera del crowdfunding potrebbero raccogliere entro poco tempo un capitale di 30 milioni di euro. In Italia il real estate costituisce uno dei settori più ricchi di prospettive.

Il sistema dei big data

Anche i big data applicati al settore immobiliare costituisce uno dei settori più interessanti tra i nuovi trend tecnologici da tenere sotto attenzione. Soprattutto si tratta di nuove opportunità che permetteranno di raccogliere molte informazioni legate alle condizioni degli edifici o relativamente ai consumi e alla sicurezza. Un’innovazione che sicuramente porterà nuove opportunità soprattutto nell’ottica della consapevolezza da parte degli utenti.