Fury renegade ddr4, recensione – ram da 4600mt/s

La DDR5 è l’ultimo standard di RAM per PC di fascia alta, ma i consumatori continuano ad utilizzare le DDR4 e lo faranno ancora a lungo. La compatibilità della DDR5 con solo le schede più recenti e costose è uno dei motivi. Ed ecco quindi che aziende come Kingston Technology producono ancora Ram DDR4 con una potenza che si avvicina alle attuali DDR5.

Ecco che entra in scena la FURY Renegade DDR4 da 4600MT/s, con un kit di 2 moduli da 32GB. Andiamo a scoprire insieme le loro caratteristiche.

Qualche accenno di storia

Kingston Technology è un brand statunitense basato a Fountain Valley, California che sviluppa memorie flash per PC, in particolare le DDR. Fondata il 17 ottobre 1987, l’azienda ha sempre offerto prodotti di qualità nel campo della tecnologia.

Negli anni, Kingston Technology ha acquisito una posizione di leader nel settore tecnologico, sviluppando soluzioni innovative che hanno conquistato l’apprezzamento dei clienti.

La missione dell’azienda è quella di offrire prodotti di alta qualità, affidabili e convenienti ai clienti in tutto il mondo. Grazie alla sua esperienza pluriennale nel settore, Kingston Technology è diventata sinonimo di tecnologia di alta qualità, offrendo prodotti di eccezionale valore.

La RAM di sistema è un elemento essenziale nella costruzione di un PC, sia che sia destinato all’uso ludico sia per un uso professionale. Negli anni, il ruolo della RAM è diventato sempre più importante, non soltanto in termini di quantità, ma soprattutto per le prestazioni che sono aumentate con ritmi vertiginosi rispetto al passato. Dal passaggio dagli SDRAM ai DDR4, le prestazioni sono cresciute esponenzialmente. Il mercato offre un’ampia gamma di prodotti RAM, che si adattano tanto ai processori AMD Ryzen quanto a quelli Intel Core.

Fury renegade ddr4

Recensione FURY Renegade DDR4

Le Kingston Fury Renegade DDR4 (KF446C19RBK2/16) sono state sotto la nostra lente d’ingrandimento per circa 2 settimane, ed abbiamo avuto modo di testarne le capacità in settori come gaming, sviluppo di applicazioni per mobile, montaggio video e utilizzo domestico. Posso già dirvi che svolgono egregiamente il loro lavoro.

Prima di vedere cosa sono in grado di fare, diamo un’occhiata alle specifiche tecniche:

FURY Renegade DDR4

Una nota di parte: su frequenze molto alte c’è bisogno di controllare la compatibilità con scheda madre e processore che potete leggere direttamente sul sito del produttore.

Imballagio ed estetica

Le RAM arrivano in una confezione di cartonato bianca, la quale contiene le classiche plastiche che incastonano i banchi di RAM, garantendone ulteriore protezione all’infuori del cartone esterno. Una confezione elegante che una volta aperta ci fa capire al tatto sin da subito la qualità del prodotto. Queste RAM sono molto versatili, offrendo la possibilità di essere usate sia con Intel che con AMD, attivando i profili XMP per una massima potenza.

Ci sono diversi tagli e frequenze disponibili sul mercato come potete vedere al seguente link, con prezzi che variano in base alle configurazioni scelte. Per questa recensione abbiamo scelto un kit da 32 GB con due banchi da 16 GB a 4600 MHz di frequenza, anche se la serie può raggiungere i 5333 MHz con il banco da 16 GB.

Queste RAM non presentano LED RGB, anche se puoi acquistare la versione RGB che arriva a una frequenza massima di 4600 MHz. Inoltre, il loro design è elegante e moderno, rendendole adatte a qualunque esigenza del consumatore.

Performance

Abbiamo testato le prestazioni di questi dispositivi su un computer con scheda madre MSI Z690 EDGE WIFI e processore Intel i7 12700K. Il loro potenziale si è rivelato essere pressoché impeccabile in tutti i campi, dal gaming al software di benchmark, senza causare alcun problema come incompatibilità e surriscaldamento. Le aspettative sono state ampiamente soddisfatte, in quanto le RAM hanno mantenuto le promesse del produttore. Insomma, una prova davvero incoraggiante!

Questo è quello che si legge tramite CPU-Z dal profilo SPD:

Fury renegade ddr4

La schermata di CPU-Z ci mostra infatti L’SPD (identico per i due moduli) con le varie frequenze sfruttate; come si può vedere due sono i profili XMP a 4608 MHz e 4000 MHz con latenze leggermente più alte; per il profilo da 4000MHz il voltaggio è pari a 1.350 V, mentre per quello da 4608MHz il voltaggio è pari a 1.500V.

Secondo le specifiche del produttore, abbiamo un modulo con una larghezza di 133.35 mm e un’altezza di 42.2 mm che non presenta alcun problema durante l’installazione. La larghezza invece è esattamente pari a 8.3 mm. Una dimensione che non crea alcun problema.

Fury renegade ddr4

Le RAM Kingston Fury Beast DDR4 da 3600MT/s si sono comportate egregiamente nel loro utilizzo. Abbiamo notato un guadagno in fps di circa 10 per i videogiochi come Call Of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.0. Inoltre, nell’editing video di un video da 4Gb elaborato da Sony Vegas, il tempo di elaborazione è stato ridotto di 4 secondi sul totale. In conclusione, queste RAM sono un ottimo modo per avvicinarsi alle DDR5, se si ha un sistema compatibile con DDR4.