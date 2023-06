PS5: disponibile l’aggiornamento 7.04

Nella giornata di ieri Sony ha reso disponibile il nuovo firmware 7.04 per PS5. Il nuovo aggiornamento per la console di proprietà del colosso giapponese migliora la stabilità del sistema e apporta delle modifiche per rendere più pratici i messaggi testuali e l’utilizzo di alcune schermate. Nella fattispecie la patch ha un peso di circa …

Nella giornata di ieri Sony ha reso disponibile il nuovo firmware 7.04 per PS5. Il nuovo aggiornamento per la console di proprietà del colosso giapponese migliora la stabilità del sistema e apporta delle modifiche per rendere più pratici i messaggi testuali e l’utilizzo di alcune schermate.

Nella fattispecie la patch ha un peso di circa 1,151 GB. Per avviare il processo d’installazione di quest’ultima è necessario la chiusura di tutte le applicazioni aperte e il riavvio della console.

Il procedimento può essere avviato anche in via automatica, per attingerci basta che la vostra console PS5 sia connessa alla rete domestica. In caso contrario, è possibile scaricare l’aggiornamento manualmente selezionando il menù Impostazioni > Software di Sistema > Impostazioni ed infine aggiornamento del software di sistema.

Una volta che avrete completato il download del nuovo firmware, la console vi mostrerà le seguenti note ufficiali:

Abbiamo migliorato le prestazioni e la stabilità del software di sistema

Abbiamo migliorato i messaggi e la facilità di utilizzo di alcune schermate

Questo aggiornamento non ha l’obbiettivo di stravolgere la struttura della console di casa Sony, bensì punta a migliorare la stabilità generale del sistema operativo, assumendo la forma di una patch di “routine”.

Al momento non sono chiari i cambiamenti apportati alla sezione messaggi e ad alcune delle schermate della dashboard, con ulteriori delucidazioni che dovrebbero arrivare nelle prossime ore all’interno della pagina dedicata agli aggiornamenti di sistema di PS5.

Come ormai tutti ben sappiamo, non è un aggiornamento ciò che gli utenti Playstation attendevano, bensì delle precisazioni su una generazione che ancora stenta a spiccare il volo. Il PlayStation Showcase non ha centrato l’obbiettivo sperato, non riuscendo a diradare la fitta nebbia che aleggia all’orizzonte.

Le speranze dei fan sono rivolte verso il Summer Game Fest 2023, l’evento estivo condotto da Geoff Keighley, dove tra gli oltre 40 partecipanti spicca il nome di PlayStation.