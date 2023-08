Ranqer Halo RGB, Recensione – il trono del gaming

Una delle aziende che sicuramente sta facendo breccia nel cuore di tantissimi videogiocatori è la Ranqer, noto produttore di accessori da gaming. Noi di Hynerd.it abbiamo avuto la possibilità di provare la Sedia da Gaming Ranqer Halo RGB, letteralmente un trono per il gaming comodo dal salotto di casa vostra.

Diciamo la verità: un’ottima sedia da gaming/ufficio è diventata in breve tempo un accessorio indispensabile per delle lunghe sessioni di gioco sfrenato. Forse anche grazie alle varie live su Twitch, dove i vari creators hanno fatto sfoggio delle loro bellissime e confortevoli sedie da gaming, sempre più videogiocatori sono alla ricerca di quest’attrezzatura per ottenere il massimo comfort, ma con le migliori prestazioni.

In questa recensione, esamineremo nel dettaglio le caratteristiche tecniche della sedia da gaming Ranqer Halo RGB.

Ranqer Halo RGB: il comfort ideale per il videogiocatore

Uno dei parametri fondamentali per valutare una sedia da gaming è sicuramente il comfort. Questo perché i videogiocatori sono delle creature mitologiche capace di passare ore interminabili davanti a uno schermo, magari per una sessione di gioco competitivo o perché un gioco action-adventure ha saputo catturare la nostra attenzione.

Tantissime volte durante le mie ore di gioco mi sono ritrovata ad avere particolari dolori nella zona lombare; questo perché è fondamentale avere una postura corretta. Infatti, molti esperti hanno scoperto come stare seduti in modo sbagliato per molto tempo può comportare anche dei gravi problemi alla schiena o alla colonna vertebrale. Un incubo per la maggior parte dei videogiocatori.

Dopo aver provato per cinque giorni la Sedia da Gaming Ranqer Halo RGB posso dire che i miei dolori alla zona lombare ormai sono solo un triste ricordo. Infatti, la forma dello schienale si adatta perfettamente alla curvatura naturale della colonna vertebrale fornendo così un sostegno ergonomico alla schiena. Immaginate poter giocare senza averla inutilmente tesa. Inoltre, l’imbottitura è distribuita in maniera omogenea in modo tale da eliminare i punti di pressione riducendo così la necessità di cambiare posizione dopo un totale di ore giocate.

Tantissime regolazioni

Lo schienale è dotato di un doppio cuscino: uno a sostegno della zona cervicale e uno per quella lombare. Entrambi i cuscini sono regolabili in altezza e offrono un punto di appoggio e di scarico per queste sono fortemente delicate per chi deve stare seduto per molto tempo. Inoltre, entrambi sono rimovibili; quindi, potete anche personalizzare la sedia in modo da ottenere il maggior comfort possibile. Per esempio, io ho preferito lasciare fisso il cuscino per la zona cervicale, mentre rimuovevo periodicamente quello per la zona lombare perché a volte avevo bisogno di scaricare la pressione accumulata usando il cuscino, mentre altre volte volevo far aderire la schiena completamente allo schienale.

I cuscini, infine, sono fissati in modo tale che non possano scivolare durante le sessioni di gaming; infatti, sono bloccati con degli elastici che passano attraverso i fori della testiera della sedia: un’idea semplice, ma vincente.

Una personalizzazione che ho apprezzato molto, essendo una gamer sia da console cha da pc, è la regolarizzazione dei braccioli. La Ranqer Halo RGB, infatti, è composta da un set in cui è possibile regolare completamente la posizione in orizzontale e l’altezza in modo da trovare il giusto sostegno alle braccia per le lunghe sessioni di gaming e non solo… Sì, perché la sedia, in realtà, è così comoda che può essere utilizzata tranquillamente anche dalle persone che passano molte ore davanti al computer per lavoro.

Ma le regolazioni della Ranqer Halo RGB non finiscono qui

Infatti, la Ranqer Halo RGB è dotata di un meccanismo di inclinazione che va a regolare la seduta con un angolo compreso tra i 90° e i 180° e di una leva per regolare l’altezza della sedia, tra 45 e 55 cm. La si può bloccare così in diverse posizioni. Con la schiena eretta in modo da concentrarsi durante un livello particolarmente complicato di un gioco oppure completamente abbassata come facevo quando dovevo gustarmi una cutscene rilassandomi completamente.

Dall’aspetto la sedia da gaming sembra essere rivestita da un materiale che non si sposa bene con le alte temperature che stiamo sentendo in questo periodo estivo, ma non è così.

Infatti, la pelle PU (ovvero un materiale sintetico che simula le caratteristiche della pelle animale) è piacevole al tatto, morbida e facilissima da pulire. Inoltre, dopo lunghe ore di utilizzo, la sedia Ranqer Halo RGB non si surriscalda e non fa sudare il videogiocatore, restando morbida e confortevole.

Infine, la base in nylon offre una stabilità incredibile che non fa scricchiolare o scivolare la sedia quando ci si sposta.

Un design semplice ed elegante

Lo stile della Ranqer Halo RGB si fa notare sicuramente grazie al suo aspetto futuristico, alle sue linee fluide e a una forma ergonomica che fa comprendere quanto sia comoda e adattabile a ogni necessità.

Si vede subito l’intenzione della ditta olandese di garantire un look audace ed elegante.

Ma andiamo subito sul pezzo forte di questa sedia da gaming: la presenza delle luci LED RGB che fanno da contorno a tutto il bordo posteriore dello schienale.

È possibile scegliere tra sei colori base dell’arcobaleno, più altre varie combinazioni e flash. Sono sempre stata piuttosto scettica per l’uso di queste luci perché ho sempre avuto paura che potessero surriscaldare lo schienale rendendo la sedia impraticabile magari per delle lunghe sessioni di streaming.

È doveroso precisare che la sedia non implica un sistema a batteria integrato; quindi qualora vogliate la sedia illuminata durante le vostre sessioni di gioco, sarà necessario collegarla all’alimentazione tramite un cavo USB.

Beh, sono stata piacevolmente smentita. Sebbene abbia avuto le luci accese tutto il tempo per provare ogni aspetto di questa sedia, non si è mai surriscaldata. Inoltre, forniscono l’effetto giusto per far concentrare l’attenzione su di noi magari durante uno streaming o un LAN party.

Inoltre, la sedia da gaming Ranqer Halo RGB arriverà a casa dotata di telecomando con cui sarà possibile regolare comodamente seduti. Una delle critiche che si potrebbero muovere nei confronti della presenza di queste luci è il consumo energetico, ma anche in questo caso la Ranqer ha trovato la giusta soluzione.

Infatti, le luci RGB restano molto luminose anche dopo un prolungato uso e, essendo LED, consumano molta meno energia.

Assemblaggio e durabilità

Non sono una persona particolarmente patita dell’assemblaggio mobili, ma devo ammettere che mi piace leggere le istruzioni e vedere la mia opera finale.

Il montaggio della sedia da gaming Ranqer Halo RGB non è particolarmente difficile, sebbene abbia trovato dei punti non ben chiari nel manuale delle istruzioni. Tutto viene fornito all’interno della confezione.

Le istruzioni non sono scritte in italiano, ma sono così dettagliate che diventa quasi impossibile sbagliare. Qualora non abbiate mai montato una sedia da gaming prima d’ora, vi consiglio di farvi aiutare da un vostro amico; altrimenti, state tranquilli che non avrete problemi.

Ho provato questa sedia ormai da una settimana e, quindi, non posso dare un parere preciso e definitivo circa la sua durabilità. La Ranqer Halo RGB, però, è costruita con materiali di alta qualità e con un rivestimento in pelle PU che la rende resistente alle abrasioni e facile da pulire.

La base in nylon conferisce una stabilità notevole alla sedia da gaming e le ruote garantiscono un movimento fluido, senza causare rumori molesti e senza danneggiare il pavimento di casa vostra.

Ranqer Halo RGB: scheda prodotto

Caratteristiche

Cuscino per il collo: (L) 32 x (A) 20 x (P) 9 cm

Cuscino lombare: (L) 34 x (A) 20 x (P) 9 cm

Larghezza dello schienale: 54 cm

Lunghezza schienale: 82 cm

Schienale regolabile 90-180°

Braccioli regolabili 2D: 8 cm

Da bracciolo a bracciolo: 68 cm

Bracciolo dal più basso al più alto: 60-78 cm

Altezza minima del sedile: 45 cm

Altezza massima del sedile: 55 cm

Larghezza della superficie di seduta con braccioli: 54 cm

Larghezza della superficie di seduta senza braccioli: 38 cm

Profondità della superficie del sedile: 50 cm

Diametro tra le rotelle: 73 cm

Peso massimo: 150 kg

Peso della sedia: 20 kg

Dimensioni sedia: (L) 68 x (H) 128-138 x (P) 72 cm

Illuminazione LED RGB incorporata

Conclusione

Sono sempre stata affascinata dal mondo degli accessori del gaming. Ho sempre desiderato avere una sedia capace di sostenere la mia schiena garantendomi il giusto comfort, senza perdere però dal lato estetico e soprattutto capace di non ledere troppo alle mie finanze.

La sedia Ranqer Halo RGB si è dimostrata all’altezza del compito. Le sue caratteristiche ergonomiche, il suo look casual e al tempo stesso elegante la rendono una sedia unica nel suo genere. Inoltre, la sedia da gaming è capace di saper deliziare i videogiocatori anche per lunghe sessioni di gioco.

Se poi state cercando di aggiungere qualcosa di particolare per il vostro setup, allora questa sedia dotata di luci LED è proprio fatta per voi. Grazie alle varie combinazioni di colori, che potrete controllare semplicemente tramite il telecomando, potrete rendere le vostre live uniche abbinandola facilmente all’arredamento già esistente nella vostra stanza.

Non mi sono mai stancata di stare seduta sulla sedia Ranqer Halo RGB, anche grazie alla dotazione del cuscino cervicale e lombare. Ero sempre in grado di garantire il giusto supporto alla mia schiena.

Insomma, la sedia da gaming Ranqer Halo RGB si dimostra essere un piccolo gioiello con un design unico, accattivante ed ergonomico.

Ma il prezzo?

Con un ottimo rapporto qualità-prezzo, potete trovare la sedia facilmente su Amazon con un prezzo intorno ai 234,99€.