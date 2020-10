Xbox Series X vs Xbox One X quali sono le differenze?

Oggi analizziamo le principali differenze tra Xbox Series X e Xbox One X in modo tale da poter capire quale console sia più adatta a te o quale scegliere per un bel regalo.

Se la tua domanda è “tra quale di queste due console dovrei scegliere?” allora sei nel posto giusto. Cerchiamo di analizzare quanto più semplicemente possibile le due console targate Microsoft presenti attualmente sul mercato.

Xbox Series X caratteristiche tecniche

Come già parlato nell’articolo dedicato (raggiungili cliccando qui), queste console hanno parecchie differenze sia dal lato costruttivo che da quello dei componenti hardware presenti al loro interno.

Ogni console, come un qualunque smartphone o computer, ha delle caratteristiche differenti dagli altri modelli, restando sul generico leggiamo attentamente la scheda tecnica di Xbox Series X:

CPU da 8 Core (con una velocità di calcolo di 3,8GHz );

da (con una di ); Scheda video da 12 TERAFLOP ;

; 16GB di RAM versione GDDR6;

versione GDDR6; Memoria interna da 1TB ( SDD , molto più veloce dei classici HDD);

da ( , molto più veloce dei classici HDD); Riproduzione video 4K 120FPS (supporta anche la riproduzione video in 8K HDR);

(supporta anche la riproduzione video in 8K HDR); Connessione Wi-Fi e tramite cavo LAN ;

tramite cavo ; Prezzo €499,99;

Attualmente Xbox Series X, grazie alla sua scheda video di ultima generazione e al suo processore da 8 core, risulta essere la console più potente prodotta da Microsoft. Presenta anche dei processori in grado di supportare a pieno il “Ray Tracing“, una nuova tecnologia dedicata alla gestione dell’illuminazione, attualmente disponibile solo su schede video all’avanguardia.

Per quanto riguarda l’archiviazione, su questa console è montato un SSD, un dispositivo di ultima generazione in grado di ridurre i tempi di caricamento che hanno sempre rappresentato un grandissimo problema per tutti i possessori di console.

xbox series x con joycon

Xbox One X caratteristiche tecniche

Dopo aver analizzato il top di gamma presente nello store di Microsoft, possiamo tranquillamente passare al modello Xbox One X, si tratta del modello top di gamma della scorsa generazione di console.

Ma analizziamo le caratteristiche tecniche di Xbox One X:

Cpu da 8 core (con una velocità di calcolo di 2,3GHz );

(con una di ); Scheda video da 6 TERAFLOP ;

; 12GB di RAM versione GDDR5;

versione GDDR5; Memoria interna dai 500GB fino ad un massimo di 1TB ( HDD , classico disco rigido più lento dei più moderni SSD);

un massimo di ( , classico disco rigido dei più moderni SSD); Risoluzione video 2K 60FPS ;

; Connessione Wi-Fi tramite cavo LAN ;

tramite cavo ; Prezzo €300,00;

Xbox One X e gamepad

Xbox Series X vs Xbox One X conclusioni finali

Cerchiamo di effettuare un ragionamento molto semplice per comprendere se ha effettivamente senso comprare una console di nuova generazione o cercare qualche rimasuglio di magazzino della vecchia generazione.

Come succede per la maggior parte dei prodotti tech, quali smartphone e componentistiche per i computer, le nuove generazioni risultano sempre più potenti e performanti, e già questo dovrebbe bastare alla maggior parte delle persone per decidere di effettuare l’acquisto degli ultimi modelli.

Ma non bisogna guardare solo alle prestazioni che queste console possono offrirci, visto che Xbox Series X è l’ultima console prodotta da Microsoft ci garantirà parecchi anni di supporto sia per quanto riguarda gli aggiornamenti che i titoli supportati.

Potrebbe interessarti anche: Novembre 2020: le migliori uscite per Xbox e Playstation

Cosa ne pensi? Vota ora!